«Peona»: De capar terneros, potros y el trabajo rural, a escribir sus vivencias en un libro

En el marco del Mes de la Mujer, que impulsa la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y la Dirección de Mujeres y Familia Rural, se llevó adelante en la noche de este viernes, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, la presentación del libro “Peona” cuya autora es la naoense Corina Alicia González Vázquez.

Corina, la autora del libro, nació en la ciudad de Gral. Belgrano en la cuenca del salado, y por el trabajo de sus padres, trabajadores rurales, ellos se trasladaron al partido de 9 de Julio cuando aún era pequeña. En Primer lugar, se afincaron en un campo en Facundo Quiroga y luego se trasladaron a Estancia La Criolla de Gómez Alzaga, donde se desarrolló el resto de su vida, y donde fue empleada rural, realizando tareas de campo a la par de cualquier trabajador rural que estaba en la empresa agropecuaria.

Corina, es esposa y abuela, tiene dos hermanas y tres hijos; y en la actualidad vive en la localidad de Carlos María Naon, donde junto a su esposo Jorge, trabajan un campo de su propiedad.

Hace unos pocos años, Corina se jubiló como peona rural (a ella le gusta presentarse así), luego de una travesía a caballo por los Andes, se motivó por escribir sus memorias que quedaron plasmadas en este libro “Peona”, que contiene conmovedores relatos, que emocionaron a los asistentes al acto de presentación.

La escritora y editora de libros, Adriana Romano, fue quien trabajo en la edición del libro, cuando fue convocada por el entonces Director de Cultura, Marcos Galvani. La destacada escritora valoro lo expuesto por Corina, señalando “estamos en presencia de algo muy precioso”.

“La verdad que cuando me senté como lo hago con cualquier otro libro que debo trabajar en su edición, me impresiono por la frescura, por la verdad del texto, estaba en presencia de una mujer que sin pudor conto la vida que le había tocado vivir sin ningún rastro de resentimiento, en Corina hay un orgullo de ser PEONA”, puntualizo Romano.

PEONA

Corina, a sus cuatro años se subió a un caballo, y sus vivencias, de las que manifestó haber sido feliz haciendo el trabajo de “peona rural”, lo expresa en la pagina antes de comenzar a leer el libro “yo de niña tuve muy poca niñez, siempre era caballo, caballo y ensillar. Cuando me vestía o me visto para ir al campo mi mente cambia, es una alegría inmensa por dentro que no se explicar…”

Corina por varios años en distintas fiestas criollas fue destacada: “Corina, la primera mujer adiestrada para capar potros”. Este conocimiento, según recordó Corina, comenzó a los 12 años cuando su padre don Francisco González (f), le enseño la técnica para poder realizarlo tanto en terneros como con caballos, detallo.

En libro, Corina Alicia González Vázquez describe entre sus vivencias, también su manejo de la ganadería vacuna, desde el encierre, tacto, preñez, vacunación, corte de forrajes, además la firmeza en la palabra dada, comenta en el libro.

La autora de estas vivencias que se plasman en “Peona” también que manifiesta que curso sus estudios primarios a sus 48 años, y destaca su compromiso de trabajar en instituciones.

En el final del mismo, Corina, resalta: “todos los momentos fueron hermoso para mí, todo lo hice con mucho amor, viví en un frasquito en mi querida estancia La Criolla, y fui muy feliz. Esa fue mi escuela, mi universidad. Aprendí como se trabaja el campo, les agradezco a mis compañeros varones que me trataron como un hombre más, aunque no lo era. Me trataron como una persona. Las mujeres y los hombres siempre con las mismas posibilidades”.

Al finalizar la misma presentación del libro, la Intendente Municipal, María José Gentile, Teresita Di Savia, responsable de la dirección de Mujeres y Familia Rural y Secretaria Seccional UATRE 9 de Julio, obsequiaron presentes a la autora.