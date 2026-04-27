En Argentina hay lugar para todos: Jornada de tambos de bajo costo en TodoLáctea

Si bien la producción de leche obtenida bajo pastoreo y con suplementación energética es significativamente menor que la producción de vacas confinadas y alimentadas con una dieta TMR, existen variables que hacen al sistema base pastoril económicamente competitivo en Argentina.

Señala una ficha técnica del INTA Lechero que estas variables incluyen el menor costo de la dieta base pastura (31%), la menor incidencia de mastitis y la reducción en la mano de obra e instalaciones requeridas (por ejemplo; para el manejo y tratamiento de los efluentes).

Puntualiza que “los menores costos de producción asociados al pastoreo son más que suficientes para compensar la menor producción de leche y mantener o mejorar la rentabilidad con respeto al sistema confinado basado en TMRs”.

A partir de un análisis de sensibilidad también se demostró que en escenarios de bajo precio de la leche y de alto costo del alimento (situaciones no poco frecuentes), incrementos en la producción de leche de hasta un 36% en vacas de alta producción (45 Lt/día) confinadas y alimentadas con TMRs, no fueron suficientes para revertir la mejor rentabilidad a favor del sistema pastoril.

De la información presentada surge la pregunta: ¿Qué sistema de producción garantiza la sustentabilidad a los pequeños y medianos productores y los ayuda a mantenerse en el negocio a través del tiempo? Si la respuesta es un sistema de producción “minimalista”, es decir, un sistema que optimice la respuesta animal con la mínima inversión posible, entonces el pastoreo no puede quedar de lado.

En TodoLáctea habrá un programa específico para productores de sistemas base pastoril, regenerativos, y agroecológicos. Se denomina “Jornada de tambos de bajo costo de producción” (manejo, seguridad hídrica, y crecimiento del rodeo), y agrega un conversatorio para un recambio generacional no traumático. Será el jueves 14 de mayo, desde las 9.00 horas, en el Auditorio Principal Jorge Chemes y propone el siguiente programa:

9.00 hs. Tambos Regenerativos: ¿una moda o una gran oportunidad para los productores?. Conozca como trabaja un tambo que incluye programas de emisiones y bonos de carbono

Disertan: Martín Favre, asesor de establecimientos lecheros/ganaderos y un productor lechero que instrumentó un programa de bonos de carbono.

9.35 hs. Seguridad hídrica en tambos.

Geólogo Rubén Tosolini. EEA INTA Rafaela.

10.05 hs. Crecimiento de los rodeos lecheros: descarte de vacas-mortalidad-reposición genuina.

Méd. Vet. Diego Astesana. EEA INTA Rafaela – IdICaL (INTA-CONICET).

10.30 hs. break.

11.00 hs. Punto y coma… el que no planificó la sucesión, se embroma: Claves para que el relevo generacional, aportes de dos casos reales.

A cargo de Alejandro Centeno, jefe del INTA San Francisco. Con el aporte de testimonios de dos familias de productores del Departamento San Justo.

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