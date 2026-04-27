“El kilo del capón en pie a $2500”: Productores de cerdo se movilizan por un mejor precio de sus animales

Dante Steeman, productor porcino con una granja en la localidad de El Sombrerito, se sumó a una iniciativa que en pocas semanas logró reunir a cientos de trabajadores del sector con un objetivo claro: defender el precio de la carne de cerdo y la rentabilidad del eslabón primario.

El espacio surgió a mediados de febrero a partir de un grupo de WhatsApp creado por cinco productores de Santa Fe, que rápidamente creció hasta alcanzar los 270 integrantes y expandirse a otras provincias como Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco y Formosa. Bajo el nombre “Productores Porcinos Unidos”, el colectivo representa actualmente a un stock de aproximadamente 25.000 madres, distribuidas entre explotaciones pequeñas y medianas que van de 70 a 1.200 vientres.

“Hace 15 días nos reunimos con el Ministerio de Producción de Santa Fe para comentar nuestra situación y contamos con su apoyo. También mantuvimos encuentros con autoridades de Entre Ríos, que ya estaban al tanto de la problemática”, explicó Steeman.

Uno de los principales reclamos del sector es la pérdida de competitividad frente a mercados como Brasil, aunque remarcan una diferencia clave: “Nosotros trabajamos con un producto fresco, no congelado desde hace meses, y eso también tiene valor”, sostuvo.

El productor detalló además las dificultades estructurales que enfrenta la actividad: “Desde que el animal sale de la granja, cada eslabón de la cadena tiene su margen: el transporte, el matarife, el frigorífico y el carnicero. Pero el precio de referencia que fija Pormag responde a la industria y no representa al productor primario”.

En ese sentido, subrayó que se trata de un producto biológico que no admite demoras:

“Cuando el animal alcanza los 110 o 120 kilos debe ir a faena. No se puede esperar como en la ganadería bovina. Además, necesitamos liberar espacio y muchos productores están económicamente asfixiados. Es la venta del capón la que sostiene toda la actividad”.

El aumento sostenido de los costos es otro factor crítico. “Subieron los cereales, los suplementos vitamínicos, la sanidad, el combustible, la energía y los aportes laborales, pero el precio que recibimos no acompañó. Ya no nos sentimos representados por las referencias actuales”, afirmó.

Actualmente, la mayoría de los productores toma como referencia el valor publicado por Pormag, uno de los principales operadores del país, con base en Córdoba. Sin embargo, desde el nuevo espacio impulsan la necesidad de establecer un precio base de 2.500 pesos más IVA para el capón en pie.

“El productor primario es quien le da vida a toda la cadena y no puede quedarse sin margen. No queremos sostener la actividad agregando eslabones, sino que cada uno tenga su rentabilidad. Si desaparece el productor, se resiente todo el sistema”, advirtió Steeman.

Por su parte, el Ministerio de Producción de Santa Fe se comprometió a incorporar la problemática en su agenda y evaluar posibles herramientas de financiamiento para el sector.

fuente: Todo Cerdo