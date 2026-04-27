Naon campeón del Clasificatorio y va en búsqueda de su segundo titulo
Se disputo este domingo 26 la Fecha 22 de la fase clasificatoria del Torneo «Copa Centenario Club French», de Primera división de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con la cual se dio por terminada la primera etapa y que dejo al Club Atlético Naon como ganador de la misma.
Todos los partidos se jugaron en el mismo horario, ya que se definía el ganador de la competencia, pero también se debía definir el octavo clasificado para el octogonal.
En ese marco, en el Estadio Abel Del Fabro, Once Tigres recibio a San Martin uno de los dos punteros, y a quien le gano por 4 a 1, en un partido donde el «Santo» tuvo todas las oportunidades, pero el que tuvo mejor efectividad fue el local, ademas de un excelente trabajo del arquero Facundo Cacho.
En tanto que en el «Ramon N. Poratti», Atlético 9 de Julio recibió al otro puntero, Naon. Comenzó ganando el local con muy buen desempeño futbolístico y un desconocido equipo naoense. Sin embargo el clic del equipo dirigido por Luis González, se dio en el entre tiempo y en el complemento, la visita fue claramente superior, que además aprovecho las oportunidades de gol en dos oportunidades por intermedio de Emiliano Perujo. Gano Naon 2 a 1.
Por su parte en el Estadio «Antonio Crosa», Agustín Álvarez recibió a Patricios. La visita llego como el octavo clasificado, pero debía defender ello, ya que perder le seria perjudicial y Agustín Álvarez clasificar. El partido termino empatado 1 a 1, con un muy buen trabajo del arquero Torrelles de Atlético Patricios, que además atajo un penal en el primer tiempo.
En El Provincial, Atlético French hizo de local y recibió a El Fortin, en un partido donde repartieron el juego, el local comenzó ganado en los primeros minutos del partido y en el complemento, amplio la ventaja. Sin embargo la V Azulada supo recuperarse y le termino empatando 2 a 2.
En La Niña, el local, Atlético La Niña, ya descendido de categoría, empato ante Atl. Quiroga 1 a 1.
Finalmente en el Estadio «Vicente Cusatti», se vivió un gran partido. donde Libertad recibió a San Agustín. El equipo granate inicio el partido siempre con dominio de la pelota y si bien se fueron al entre tiempo empatados en un tanto, el complemento ambos equipos entregaron todo por lograr una mejor clasificación para los play offs. Gano San Agustín 3 a 2.
Sintesis de la fecha 22:
Once Tigres 4 vs. San Martin 1
Atl. 9 de Julio 1 vs. Atl. Naon 2
Agustín Álvarez 1 vs. Patricios 1
Atl. La Niña 1 vs. Atl. Quiroga 1
French 2 vs. El Fortin 2
San Agustín 3 vs. Libertad 2
Posiciones del campeonato de la primera fase y los 8 clasificados para el torneo octogonal
Atlético Naón – 45
San Martín- 42
French 39
Once Tigres – 39
San Agustín -37
Libertad 33
Atlético 9 de Julio – 31
Patricios – 23
El Fortin 22
Agustín Álvarez 20
Quiroga – 20
La Niña – 14
Con esta clasificación quedó definido el cuadro de la segunda fase (playoffs), que tendrá los siguientes cruces:
-Atl. Patricios – Club Atlético Naón
-Atl. 9 de Julio – San Martín
-Libertad -French
-San Agustín -Once Tigres
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