Naon campeón del Clasificatorio y va en búsqueda de su segundo titulo

Se disputo este domingo 26 la Fecha 22 de la fase clasificatoria del Torneo «Copa Centenario Club French», de Primera división de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con la cual se dio por terminada la primera etapa y que dejo al Club Atlético Naon como ganador de la misma.

Todos los partidos se jugaron en el mismo horario, ya que se definía el ganador de la competencia, pero también se debía definir el octavo clasificado para el octogonal.

En ese marco, en el Estadio Abel Del Fabro, Once Tigres recibio a San Martin uno de los dos punteros, y a quien le gano por 4 a 1, en un partido donde el «Santo» tuvo todas las oportunidades, pero el que tuvo mejor efectividad fue el local, ademas de un excelente trabajo del arquero Facundo Cacho.

En tanto que en el «Ramon N. Poratti», Atlético 9 de Julio recibió al otro puntero, Naon. Comenzó ganando el local con muy buen desempeño futbolístico y un desconocido equipo naoense. Sin embargo el clic del equipo dirigido por Luis González, se dio en el entre tiempo y en el complemento, la visita fue claramente superior, que además aprovecho las oportunidades de gol en dos oportunidades por intermedio de Emiliano Perujo. Gano Naon 2 a 1.