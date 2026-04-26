Estacionamiento Medido: Como son las nuevas modificaciones que funcionan desde el 13 de abril

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a la comunidad que, desde el pasado 13 de abril, se encuentran en vigencia las modificaciones en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 7472/25.

La actualización, implementada de manera progresiva, incorpora nuevas cuadras al esquema vigente y, al mismo tiempo, redefine sectores que han dejado de formar parte de la zona alcanzada por el sistema.

En este sentido, se sumaron las siguientes cuadras: Mitre entre Mendoza y San Juan; San Martín entre Mendoza y San Juan; La Rioja entre Mendoza y San Juan; Yrigoyen entre Salta y Poratti; y Libertad entre Cavallari y Tucumán.

Por otra parte, dejaron de estar comprendidas dentro del área de estacionamiento medido las siguientes arterias: Salta entre Mendoza y Robbio; Mendoza entre Salta y San Martín; Santa Fe entre San Martín y Salta; Santa Fe entre La Rioja y Cavallari; y Cavallari entre Santa Fe y Yrigoyen.

Asimismo, se recuerda que los vecinos que residen en las calles recientemente incorporadas pueden solicitar la exención del pago del estacionamiento medido, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza N° 5529.

Para ello, deberán presentarse en la oficina de administración del sistema, ubicada en Robbio 921, segundo piso, en el horario de 8 a 13 horas, con DNI, cédula del vehículo y constancia de domicilio, toda la documentación a nombre de la misma persona.