21K “Ciudad 9 de Julio”: Lavezzi de Colon y Lettera de CABA se llevaron la 7ma. edición 2026

Con un total de 920 atletas inscriptos conforme las planillas, se disputo este domingo la 7ma. edición de la Maratón 21 K “Ciudad de 9 de Julio”, en sus modalidades de 21 kms y 7kms., y donde se vivió una gran fiesta del atletismo que comenzó ya el día sábado 25, cuando en horas de la tarde, ya más de 300 chicos del nivel primario se habían inscriptos para una carrera participativas, a lo que se sumó la carrera para personas con discapacidad.

El color y la alegría de este tipo de eventos que tuvo el acompañamiento del Municipio a través de varias áreas que estuvieron trabajando, ya sea desde el ordenamiento del tránsito, el traslado de vallas, toda el área de Deportes, el aporte de sonido, show artístico del día sábado, a lo que se sumó varios stands tanto de empresas auspiciantes, equipos de entrenamientos, y los puestos hidrantes provistos por las empresas.

La carrera

La competencia que fue transmitida por FM 102,7 Radio Amanecer y Suma Play, inicio con la largada de cuatro atletas con discapacidad, dos ciegos y dos en silla, que lo hicieron en los 7Kms. minutos más tardes largo la carrera, donde en esta oportunidad la marea blanca cubrió por unos minutos toda la Av. Mitre, hasta que la columna se iba partiendo.

Desde el vamos, el atleta de Trenque Lauquen, Manuel Amicone (7Kms) comenzó a marcar una diferencia sobre su más inmediato perseguidor, llegando a distanciarse unos 200 metros, hasta que el segundo fue alcanzado por un pelotón compacto de la carrera.

Los 7Kms: Dos atletas de Trenque Lauquen se llevaron la competencia

En la 7 kms. gano Amicone quien bajo el récord que el mismo había logrado en la edición 2025 cuando gano. En esta oportunidad llego al arco del Triunfo “Grupo Guazzaroni Greco”, con 22:58 segundos.

Amicone manifestó sentirse muy cómodo con el circuito, y aseguro que comenzó a sentir el rigor de la carrera cuando ingreso a la Av. Compaire, donde el viento jugara en contra.

En tanto en Damas, también fue una atleta de Trenque Lauquen quien se llevó el primer premio. Se trata de Natalia Velázquez, que también gano esta competencia en el 2025.

Por su parte Velázquez comento, que llego a la competencia con cierto dolor ciático, pero se había preparado mucho para esta carrera. Es un circuito que me gusta, me siento muy cómoda, incluso el acompañamiento que se tiene de la gente, subrayo la ganadora en Damas de los 7Kms. en 9 de Julio.

Un metalúrgico y una arquitecta se llevaron el primero premio de los 21K

La otra carrera la de los 21k, también el viento hizo sentir su rigor. Los atletas de esta competencia coincidieron que se hizo difícil en todo el trayecto de la Av. Ag. Alvarez, en especial en la dirección Aero Club.

El ganador de la competencia fue Luis Lavezzi, un empleado metalúrgico que hace dos años tuvo que parar por cuestiones de salud, pero ya repuesto volvió a la competencia.

En el caso de 9 de Julio corrió las dos primeras, salió segundo, y siempre no hay dos sin tres. La tercera la gano por apenas 0:6 segundos ante el atleta de Saladillo.

En damas una atleta integrante del Sporteam se subió al podio como ganadora de la competencia.

Se trata de Agostina Lettera, es arquitecta y es la segunda vez que viene a competir a 9 de Julio, y se mostró muy satisfecha con el tipo de carrera. Relato que los últimos metros se hizo difícil, y dos compañeros fueron sostén para llegar a la meta como ganadora

Los primeros atletas de 9 de Julio clasificados

Por su parte los atletas de 9 de Julio tuvieron un muy buen desempeño en las dos categorías.

Además de ser prácticamente más del 50% de los inscriptos, en los 21K, Ricardo Anca termino en la quita posición; y Damián Lorito, 6to.

En damas, Teresita Regueiro, segunda Estefanía Conejera, tercera y Victoria Arozamena, en la 5ta. posición.

Por el lado de los 7kms, en caballeros, Juan Fuertes fue cuarto y Alexis Minchan, 5to.

En Damas, Alexia Palacios termino en la segunda ubicación de la general, y María Basso, 4ta. Mientras que Carmen Anca, 6ta.

21Kms: Cinco primeros clasificados

Caballeros

1 Lavezzi, Luis 234 – 42 – 1:11:28 – Colon

2 Grandays, Gonzalo 292 – 34 – 1:11:34 – Saladillo

3 Nievas, Emiliano Jesus 192 – 32 1:13:02 – C. Casares

4 Andreoni, Gaspar 80 – 40 – 1:14:17 – Los Toldos

5 Anca, Ricardo 228 – 30 – 1:14:32 – 9 De Julio

Damas

1 Lettera, Agostina -253 -34- 1:27:45 – Caba

2 Regueiro, Teresita -15- 41 -1:29:55 – 9 De Julio

3 Conejera, Estefania -295 – 33 – 1:32:37 – 9 De Julio

4 Ferrero, Natalia -262 -35 – 1:33:34 – Pehuajo

5 Arozamena, Victoria -159 -25 – 1:35:09 – 9 De Julio

7Kms: Cinco primeros clasificados

Caballeros

1 Amicone, Manuel – 671 – 32 – 22:58 – T Lauquen

2 Picotto, Juan Manuel – 698 -26 – 24:14 – C. Casares

3 Antognoli, Diego Nahuel -496 – 35 -24:23 – Junin

4 Fuertes, Juan -645 -37 – 25:02 – 9 De Julio

5 Minchan, Alexis -975- 36 – 25:05 – 9 De Julio

Damas

1 Velázquez, Natalia – 412 – 35 – 26:49 – T Lauquen

2 Palacios, Alexia -841 – 33 – 27:40 – 9 De Julio

3 Toval, Daiana – 542 -36 – 27:59 – Junin

4 Basso, Maria -606 – 39 – 28:44 – 9 De Julio

5 Guerrero, Veronica -881 -42 – 29:38 – Bragado

Atletas con discapacidad

Ciegos

1 Mazza, Alejandro – 918 – 36 – 53:23

1 Brey, Carolina – 917 – 53 – 59:14

Silla

1 Martin Prieto, Mateo – 544 – 25 -47:16 – Salazar

2 Lazo, Esteban – 637 – 51- 2 8:08 9 de Julio