Acceso a Naon: Un vehículo con cuatro ocupantes se despisto y volcó

En la mañana de este domingo en el acceso a la localidad de Carlos Maria Naon (Ruta provincial 70) se produjo un accidente, minutos antes de la hora 8, cuando por motivos que se desconocen un vehículo Renault Duster color negro se despista y se produjo el vuelco, a pocos metros de la localidad en una curva.

Por el hecho intervino personal de Policía Comando Patrulla Rural 9 de Julio, y el automóvil era ocupado por cuatro personas, y que tras su asistencia, tres de ellas fueron derivadas al Hospital Julio de Vedia para una mejor atención y control.

Las personas, dos mujeres, una de ellas conducía y dos varones, siendo las maismas, oriundas dos en Naon, las restantes de La Palta y Junin.

Conforme informaron desde el CPR, tomo intervención la Ayudantía Fiscal de 9 de Julio quien labro una IPP caratulada “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes.

Por lo que se solicito la intervención de Policía Científica para el correspondiente peritaje.