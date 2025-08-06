Pelota a Paleta en Atletico 9 de Julio: Campeones Mundiales dejaran su juego en nuestra ciudad

Ha despertado mucha expectativa entre los aficionados al deporte y en particular, a la pelota a paleta, en nuestra ciudad y en la zona, la presencia en 9 de Julio de los campeones mundiales de este deporte, en un partido desafío que se llevará a cabo el próximo viernes 8 en la cancha del Club Atlético.

con encuentros preliminares a partir de las 17 hs, con un excelente servicio de cantina, con la presencia de cuatro de los máximos referentes de la pelota en actividad y con un extenso curriculum deportivo, quienes continuan en la búsqueda de títulos a nivel nacional e internacional. Será protagonizado por Santiago y Facundo Andreasen contra Mateo Alberdi y Guillermo Osorio a las 21 hs., en una jornada muy especial,con encuentros preliminares a partir de las 17 hs, con un excelente servicio de cantina, con la presencia de cuatro de los máximos referentes de la pelota en actividad y con un extenso curriculum deportivo, quienes continuan en la búsqueda de títulos a nivel nacional e internacional.

Uno de ellos es Facundo Andreasen, de 31 años, quien obtuvo nada menos que 7 títulos de campeón mundial, medalla de oro en J.Panamericanos y Sudamericanos, 11 en torneos Metropolitanos, 3 en Bonaerenses y 10 en Nacionales, 3 Olimpias de plata, entre los principales. Santiago Andreasen logró 2 títulos mundiales y Panamericanos, Sudamericanos, Nacionales, Metropolitanos y Provinciales. Osorio, por su parte tiene un título mundial, además de Argentinos y Provinciales. Y Alberti integró la Selección Nacional y cuenta con títulos Argentinos y Provinciales.