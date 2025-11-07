Pedido de la producción ante inundaciones: Somos parte de esto y se debe dejar de lado la política

La primera reunión entre interlocutores del gobierno nacional, provincial y municipio de 9 de Julio, a lo que se sumara en las próximas horas Bragado, Viamonte y Casares, tuvo como resultado el inicio del trabajo por un lado lo ateniente a lo social, mediante Defensa Civil y el Ejercito Argentino, mientras que otro grupo de trabajo analizo la estrategia de trabajo en caminos y drenar el agua en el territorio.

De la reunión dada en 9 de Julio, participo el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez y de Carbap, su titular, Ignacio Kovarsky, quienes participaron en forma de oyentes y dejaron en dialogo con El Regional Digital su mirada ante todo esto.

Enriquez, recordó «somos parte de todo esto y queremos ver cual es la estrategia que se va a trazar». Ambos dirigentes rurales participaron de una las reuniones, con el objetivo de conocer «cual es la idea de nacion a un pedido que se viene haciendo desde hace ocho meses al municipio, que logramos sentar a la provincia, y hoy pudimos lograr traer a Nación después de cerca de 75 días de haber enviado una carta al presidente de la nación. Bienvenido sea y esperemos que esto dé su fruto», subrayo el presidente de La Rural de 9 de Julio.

Por su parte, Kovarsky, quien adelanto estará este sábado en la visita de la Ministra Bullrich a 9 de Julio y la región, defendió que hay que atender la urgencia. Acá nosotros decimos, no importa de dónde vengan las máquinas, mientras vengan; y la importancia que tienen las mesas de trabajo institucionales van a ser que los trabajo sean coordinado, y que se respete y que se tengan prioridades, pidio el presidente de CARBAP.

El dirigente rural confederado, opino que cuando pasan estas cosas son las que realmente pedimos las instituciones que se dejen de lado la política, se dejen de lado la ideología, sino que se puedan trabajar por la ciudadanía», pidió.