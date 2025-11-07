Pedido de la producción ante inundaciones: Somos parte de esto y se debe dejar de lado la política
La primera reunión entre interlocutores del gobierno nacional, provincial y municipio de 9 de Julio, a lo que se sumara en las próximas horas Bragado, Viamonte y Casares, tuvo como resultado el inicio del trabajo por un lado lo ateniente a lo social, mediante Defensa Civil y el Ejercito Argentino, mientras que otro grupo de trabajo analizo la estrategia de trabajo en caminos y drenar el agua en el territorio.
De la reunión dada en 9 de Julio, participo el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez y de Carbap, su titular, Ignacio Kovarsky, quienes participaron en forma de oyentes y dejaron en dialogo con El Regional Digital su mirada ante todo esto.
Enriquez, recordó «somos parte de todo esto y queremos ver cual es la estrategia que se va a trazar». Ambos dirigentes rurales participaron de una las reuniones, con el objetivo de conocer «cual es la idea de nacion a un pedido que se viene haciendo desde hace ocho meses al municipio, que logramos sentar a la provincia, y hoy pudimos lograr traer a Nación después de cerca de 75 días de haber enviado una carta al presidente de la nación. Bienvenido sea y esperemos que esto dé su fruto», subrayo el presidente de La Rural de 9 de Julio.
Por su parte, Kovarsky, quien adelanto estará este sábado en la visita de la Ministra Bullrich a 9 de Julio y la región, defendió que hay que atender la urgencia. Acá nosotros decimos, no importa de dónde vengan las máquinas, mientras vengan; y la importancia que tienen las mesas de trabajo institucionales van a ser que los trabajo sean coordinado, y que se respete y que se tengan prioridades, pidio el presidente de CARBAP.
