Patricios, tierra de nadie por varios hechos de inseguridad que viven los vecinos

«Tierra de nadie». Así de fuerte fueron las palabras que remarco un vecino de la localidad de Patricios al manifestar su preocupación por los hechos de inseguridad que vienen sufriendo en la localidad, desde al menos dos a tres meses con distintos hechos delictivos que se han denunciado, otros no, y que entre ellos, se mencionan entraderas a viviendas y robo de dinero.

El ultimo robo se vivió en la noche de este ultimo jueves, cuando desde una vivienda se robaron una motocicleta marca Yamaha color azul XTZ. Su propietario manifesto era mi herramienta de trabajo.

Sin embargo la zaga de delitos son varios y la fuente aseguro que desde que se estableció en funciones el Destacamento de Policía Patricios, no todas las semanas, pero semana por medio, los vecinos sufrimos un robo. Al punto tal dijo, hay vecinos que les han puesto cadenas con candados a las garrafas para que no se las lleven.

En algunos de los casos, han ingresado a viviendas, en una de ellas se llevaron alrededor de 2 millones de pesos, han robado motos al menos menciono tres unidades 110 cc., ruedas de auxilio, bicicletas, baterías de vehículos.

La fuente destaco que aun no ha sido individualizado nadie, a lo que agrego que los dos clubes del pueblo también fueron victimas de robo y en la Estación de trenes, también se llevaron cosas, admitió.

Otro vecino consultado, se pregunto si realmente se esta investigando, si esto llega a las fiscalía para que se investigue, por lo que manifestó, no saber que pensar por lo que nos pasa, con estos robos.

Consultado el Delegado Municipal, reconoció que es algo que preocupa, por lo que ya ha sido presentado ante las autoridades municipales.