Paseo de Compras: positivo balance y prevén concretarlo en otras zonas de la ciudad

Se desarrollo este viernes la edicion de Paseo de Compras que tuvo como obejtivo el Compre local y potenciar la economia del comercio de 9 de Julio. Para ello en un trabajo colaborativo de Camara de Comercio y el Municipio se desarrollo esta propuesta distinta a la denominada Feria de compras, ya que se utilizo por un lado los comerciantes que ya tienen sus locales a lo que se sumo con gacebos sobre calle La Rioja la instalacion de comercios de otras zonas de la ciudad.

Según reporto la Sub Secretaria de Producción, Cecilia Fusari «hubo mas de 70 comercios que se involucraron». Aunque hay que reconocer algunos al ser un feriado decidieron no abrir. Fusari adelanto que se piensa tambien llevar esta iniciativa a otras partes de la ciudad, tomando como ejemplo el tipo de plazas que tenemos.

En el balance tanto Fusari como la Intendente María Jose Gentile y el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Baztarrica exhibieron un positivo balance del Paseo de Compra donde destacaron el aporte y tonica que le pusieron los comerciantes.

En el objetivo de el programa Shopping a cielos abierto, Baztarrica sostuvo que la idea es tratar de tomar como punto de partida para ver qué es lo que tiene, qué es lo que se puede mejorar, pero además que vean los comercios que se puede hacer sin hacer un gasto excesivo de publicidad, y la idea es traer la gente a caminar por el por el frente del local y por el barrio, tambien, y que se pongan de acuerdo entre los mismos comerciantes para tratar de que eso esa propuesta mejore», dijo.

Por su parte la Intendente Maria Jose Gentile que recorrió el espacio junto a su familia, recordó, cuando me la contaron dije, parece que es fantástico porque bueno, en esta situación que estamos atravesando una caída en las ventas no solamente del comercio que están acá en el centro, sino que en la mayoría de los rubros, bueno, me parece que el acercar a los vecinos por un lado pasear, disfrutar, tener un espacio como el que tenemos acá atrás para los chicos y que los papas puedan disfrutar y salir con mas tranquilidad y recorrer los negocios, forma parte de esta propuesta», sostuvo

Mira el dialogo de El Regional Digital con Diego Baztarrica, Maria Jose Gentile y Cecilia Fusari