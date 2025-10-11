Paseo de Compras: positivo balance y prevén concretarlo en otras zonas de la ciudad
Se desarrollo este viernes la edicion de Paseo de Compras que tuvo como obejtivo el Compre local y potenciar la economia del comercio de 9 de Julio. Para ello en un trabajo colaborativo de Camara de Comercio y el Municipio se desarrollo esta propuesta distinta a la denominada Feria de compras, ya que se utilizo por un lado los comerciantes que ya tienen sus locales a lo que se sumo con gacebos sobre calle La Rioja la instalacion de comercios de otras zonas de la ciudad.
Según reporto la Sub Secretaria de Producción, Cecilia Fusari «hubo mas de 70 comercios que se involucraron». Aunque hay que reconocer algunos al ser un feriado decidieron no abrir. Fusari adelanto que se piensa tambien llevar esta iniciativa a otras partes de la ciudad, tomando como ejemplo el tipo de plazas que tenemos.
En el balance tanto Fusari como la Intendente María Jose Gentile y el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Baztarrica exhibieron un positivo balance del Paseo de Compra donde destacaron el aporte y tonica que le pusieron los comerciantes.
Mira el dialogo de El Regional Digital con Diego Baztarrica, Maria Jose Gentile y Cecilia Fusari
Deja un comentario