Partido adelantado: En el inicio del Torneo de Primera A, gano San Agustín con el gol mas rápido

Con el partido adelantado de este viernes, entre San Agustín y Once Tigres, dio inicio el torneo de la Primera Divison A de la Liga Nuevejuliense de Futbol, que claro como dicen sus clubes integrantes, será largo, por el formato que el mismo tiene, y que finalizara posiblemente en marzo del 2027.

Lo cierto que con el partido de este viernes en el Estadio «Juan Ángel Maldonado» del Club San Agustín, el local se quedo con la victoria por 1 a 0, en un partido que se lo vio intenso, de mucha velocidad, donde ambos equipos fueron ambiciosos, pero el que se mostro mas claro, fue el equipo dirigido por Mauricio Del Pino (dirigió desde afuera, ya que le resta cumplir una fecha por su suspensión), ejemplo de ello a los dos minutos de iniciado el encuentro, un centro que saca desde la derecha al área, el jugador granate, Espinosa, la defensa rechaza y queda en los pies de Serrano, que desde unos 30 metros y con potencia, hizo que se gritara el primer gol del campeonato.

El resto del encuentro se lo vio a un San Agustín haciendo un muy uso de la velocidad de Serrano, Longarini y Espinosa con pelotas largas y que le genero mucho trabajo a la defensa de Once Tigres, y un excelente Facundo Cacho, que a pesar de no contener el zurdazo de Serrano, su labor hizo en al menos tres oportunidades, el local no aumentara el tanteador.

Por su parte la visita, hizo uso de un fuerte medio campo, además de entregar la pelota a Ascani, a quien le costo romper la buena defensa del local, esto convertía en infructuosa la ofensiva auriazul que se completaba con Sarmiento y Del Papa, entre otros.

Gano el Granate, pero esto recién empieza y habrá que ver como los equipos van adecuándose, en especial aquellos planteles que se fortalecieron con muy buenas incorporaciones de afuera.

El resto de la fecha se juega este domingo desde las 14hs con la Reserva y a las 16hs la Primera.

French vs. Libertad. – Arbitro: Martin Utello

Quiroga vs. San Martín. – Arbitro: Walter Medrano

Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio. – Arbitro: Martin Moreno

Atl. Patricios vs. Naón. – Arbitro: Guillermo Bonello

El Fortín vs. 18 de Octubre. – Arbitro: Enrique Márquez