Participo la Intendente María José Gentile: Presentaron a intendentes y entidades rurales las obras del tramo V del Rio Salado

En la mañana de este lunes en sede del Ministerio de Infraestructura dela provincia de Buenos Aires a cargo del Ministro Gabriel Katopdis, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez fue presentada a intendentes y entidades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, de las etapas 1 y 2 del tramo 5 del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, cuya licitación se presentó el viernes 2 del corriente mes y la fecha de apertura de sobres se efectuará el 26 de febrero.

De dicha presentación oficial por el gobierno bonaerense, participo la Intendente Municipal de 9 de Julio, Dra. María José Gentile, junto al secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Boufflet. Tambien asistieron Jorge Gaute (Alberti); Darío Golía (Chacabuco); Alberto Gelené (Las Flores); Sergio Barenghi (Bragado); Facundo Diz (Navarro); Ramiro Egüen (25 de Mayo), y los senadores provinciales, Germán Lago, Valeria Arata.

Por el sector agropecuario estuvieron presentes el representante de CARBAP en el Consejo Auditor del Salado, Alberto Larrañaga; Aníbal Chiramberro de la Federación Agraria Argentina; el secretario Mario Raiteri y la asesora Patricia Luke, ambos de CONINAGRO; y el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Francisco Farras.

La obra a concretarse tiene una inversión de U$D 138 millones, y se puede realizar a partir de un financiamiento mixto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Tesoro Provincial.

Las obras del tramo V, que completa el Plan Maestro Integral, atraviesa 95 kilómetros de los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco. Se extiende desde el Canal del Este, en el partido de Bragado, en cercanías de la ruta nacional 5, hasta la laguna El Carpincho, en Junín.

La obra incluye la intervención en los cauces del río y la reconstrucción de puentes viales y ferroviarios. A través de estos trabajos, se busca garantizar que las zonas vulnerables a inundaciones puedan ser aprovechadas nuevamente para la producción agrícola; y según informo Katopodis en la reunión, el proyecto permitirá recuperar 400.000 hectáreas productivas y mejorar la capacidad de escurrimiento del río, beneficiando a las zonas agrícolas de los municipios involucrados.

Camino equivocado: Katopodis con criticas a la decisión en infraestructura

“Por decisión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia de Buenos Aires va a financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos 30 años”, señaló Katopodis.

Y agregó: “El Plan Maestro del río Salado es una solución estructural para cuidar a nuestra gente, fortalecer el desarrollo productivo bonaerense y planificar el territorio, por eso convocamos a esta mesa de trabajo a entidades agropecuarias, intendentes e intendentas de la Provincia para dar detalles de estas obras que vienen empujando”.

“Logramos el financiamiento internacional del Tramo V a pesar de que el Gobierno Nacional paralizó el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave. Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses”, afirmó.

En ese sentido, Katopodis concluyó: “Milei lleva a la Argentina por un camino equivocado cuando deja al país sin infraestructura. Obras públicas como estas son fundamentales para proyectar desarrollo, producción y trabajo”, deslizo el funcionario de la cartera de infraestructura provincial.