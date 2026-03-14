Participo la Intendente Gentile: El gobierno bonaerense impulso un Foro Regional de intendentes

Desde la Municipalidad d e 9 de Julio, informaron que este ultimo viernes. la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, formalizó la adhesión del distrito al Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), un espacio de articulación estratégica entre municipios de la provincia de Buenos Aires, compuesto por 52 distritos, y orientado a promover el desarrollo regional y fortalecer el trabajo conjunto entre gobiernos locales.

La jefa comunal, que participó en la mañana de este viernes del encuentro realizado en la ciudad de Ayacucho –el que contó con la presencia del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco-, manifestó el interés del municipio en integrar este ámbito de cooperación intermunicipal que busca impulsar el desarrollo productivo, promover la innovación en la gestión pública y mejorar la calidad de vida de las comunidades a partir de una mirada regional, cooperativa y solidaria.



El foro propone avanzar en la cooperación entre municipios para abordar desafíos comunes vinculados al ambiente, la infraestructura urbana y rural, la salud, la educación, la seguridad, la producción y la innovación, además de impulsar proyectos estratégicos regionales y la conformación de consorcios que permitan su ejecución.

Asimismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios mediante instancias de formación, intercambio de experiencias y asistencia técnica, así como la articulación con organismos nacionales e internacionales para facilitar el acceso a financiamiento y acompañamiento técnico para proyectos de desarrollo.

En este sentido, el espacio también prevé la vinculación con organismos de crédito y cooperación, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de facilitar herramientas de financiamiento para iniciativas de impacto regional.

La adhesión del municipio de Nueve de Julio al FRICDe no genera obligaciones legales ni económicas, pero implica un compromiso político e institucional orientado a la construcción de una agenda regional compartida, la identificación de proyectos prioritarios y la participación en las distintas instancias de trabajo del foro.

De esta manera, el municipio manifestó su voluntad de participar activamente en la conformación y el funcionamiento del espacio, contribuyendo a la planificación estratégica y al desarrollo de iniciativas conjuntas con otros gobiernos locales de la provincia.