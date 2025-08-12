Parque General San Martín: Se desarrollo un colorido festejo de Dia del Niño

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de las direcciones de Cultura y Deportes, y el programa Envión; se desarrollo el pasado domingo una jornada recreativa al aire libre para celebrar el Día del Niño, en la zona de juegos del Parque General San Martín, con una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia: actividades deportivas, juegos, inflables, ludoteca, talleres artísticos y muchas sorpresas más.

Con mates, reposeras y muchas ganas de jugar y compartir, los pequeños y sus familias disfrutaron de una gran tarde.