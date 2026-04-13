Paro del Transporte de Granos: Catac informo el porcentaje acordado

Durante la ultima semana se fueron dando distintas reuniones para acordar el precio del flete de transporte de granos en la provincia de Buenos Aires, y que se fueron dando en la Comisión Asesora del Transporte del Agro del Ministerio de Transporte de la provincia, por la tarifa de referencia y las cámaras empresarias.

Mientras esto se daba en las rutas fue cobrando mayor fuerza la adhesión de transportistas quienes a su vez fueron requiriendo de la solidaridad de otras ramas del transporte en sumarse con parar una hora. En tanto que el día viernes el mensaje fue que no pasaría ningún tipo de transporte, esto se fue acrecentando por la falta de entendimiento institucional y comenzó a darse algunas disputas, en especial por parte de propietarios de camiones autoconvocados.

En ese sentido el día viernes la Confederación Argentina de Transporte de Cargas (CATAC), informo en su sitio web que tomando como base la Tarifa de Referencia de enero 2026, sube un 14% para el Transporte de Cereales, Oleaginosas y Subproductos, debido a los incrementos de combustibles de febrero y marzo.

Esta publicación de CATAC se dio tras la reunión dada en el Ministerio de Transporte el día jueves 9 en horas de la tarde y hasta pasada las 22:30hs luego de un fuerte debate como se transcribe en las actas que se adjuntan en la nota.

Finalmente con el desacuerdo de ATCADE ( Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos), las cámaras representantes de las partes acordaron la suba de un 14%, aceptando la propuesta de la Federación de Acopiadores, luego de un cuarto intermedio dado.