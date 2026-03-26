«Papi estoy feliz»: El niño Pedro Sagasti participa de la prueba de mansedumbre en «Nuestros Caballos»

El niño nuejueliense Pedrito Sagasti es parte de Nuestros Caballos que se desarrolla en el predio Ferial de Palermo desde el martes 24 de marzo y hasta el domingo 29, donde se desarrollan distintas actividades centradas en el mundo del caballo y todas sus razas.

En ese marco una de las categorías que se presentan es la involucra a niños y niñas que comienzan a tener contacto y manejo de estos animales, y una de ellas es la prueba de mansedumbre para menores de 6 a 8 años, y es en la que compite Pedro Sagasti, hijo del matrimonio Sagasti-Arruiz.

Alejo Sagasti, padre del menor ya había anticipado a El Regional Digital sobre el trabajo que su hijo comenzaba a realizar en lograr la mansedumbre de un caballo de la raza Petiso Argentino, «Jauel Herrero», provisto por el cabañero Ivan Calegari de la localidad de Chascomús.

El trabajo de Pedro sobre «Jauel Herrero», fue diario durante todo este tiempo acompañado por sus padres y hermana Catalina, y al cabo de cinco meses, llego el momento de presentarse en Nuestros Caballos, donde si clasifica en la final, el premio será competir en su categoría, de la Expo Palermo 2026 en julio próximo.

Primer premio en San Antonio de Areco

Como parte del trabajo de montar y exhibir la mansedumbre lograda en «Jauel Herrero», días atrás, Pedrito logro un primer premio en San Antonio de Areco, en una categoría de idénticas características, comento su padre Alejo, en dialogo con El Regional Digital.

Nuestros Caballos

Este ultimo martes 24, tanto Pedrito como su compañero, «Jauel Herrero», debieron pasar primero por la prueba de morfología, donde se midió y se comprobó la salud del animal. Luego hubo que hacer un paso ante el jurado, quien fue tomando nota del comportamiento del petiso y el manejo de su jinete.

Finalizada la prueba, el pequeño manifestó a su padre «Papi estoy feliz», comento Alejo Sagasti emocionado y explico que al ser un animal que recientemente se ha logrado su mansedumbre solo en el campo, el mismo se mostro nervioso, por un lado el estar encerrado, el contacto con otros animales y el ruido de la ciudad. Aquí (9 de Julio), estaba a campo, igual fue muy bueno donde Pedrito tuvo que poner en practica lo que su mama Stefania y su hermana Cata, le habían transferido en el manejo de riendas, destaco.