«Panterita» Rodriguez se prepara para la velada boxística en nuestra ciudad en el mes de mayo

El boxeo profesional regresa con fuerza a Nueve de Julio de la mano del Clan Ferrario, que junto a Arano Box organiza un nuevo festival que promete una noche cargada de acción, con peleas profesionales y amateurs que buscarán convocar al público local.

El evento se llevará a cabo el viernes 8 de mayo en el salón Benita Arias, ubicado sobre calle Libertad casi Compairé, y contará con una nutrida cartelera que incluirá dos combates profesionales y alrededor de nueve peleas amateurs con púgiles de la ciudad y la región.

La pelea de fondo tendrá como protagonista a Panterita Rodriguez, quien combatirá con un rival que se conocerá próximamente. En el semifondo, en tanto, se presentará Kevin Zárate en una pelea a cuatro rounds.

Además, la velada ofrecerá espacio para los boxeadores amateurs locales, que vienen de destacarse en competencias recientes, sumando experiencia y títulos en torneos regionales.

Los organizadores adelantaron que habrá rivales provenientes de distintas ciudades como Coronel Suárez, Bahía Blanca, Lincoln y 25 de Mayo.

El festival también incluirá boxeo femenino, con la presentación de Micaela Gallo, quien se medirá ante una rival de 25 de Mayo, consolidando así una cartelera diversa y competitiva.

En cuanto a la preparación de “Panterita” Rodríguez, desde el equipo destacaron el trabajo realizado en Mendoza, donde llevó adelante un campamento intensivo que marcó el inicio de una nueva etapa profesional, con foco en la preparación física y técnica.

A su regreso, el entrenamiento continuó con una planificación específica y sesiones de sparring con púgiles de distintas ciudades.

Desde la organización señalaron que en las próximas semanas se pondrán a la venta las entradas anticipadas, mientras que también podrán adquirirse el día del evento.