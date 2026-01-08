Panorama climático PBA para el trimestre Enero – Febrero – Marzo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico climático trimestral donde se pueden observar tendencias normales en las precipitaciones en toda la Provincia de Buenos Aires, con tendencias superiores a lo normal en la temperatura para toda la provincia.

Lluvias

La perspectiva es que las precipitaciones esperadas en cada mes en el norte, centro y este se ubiquen entre los 100 y 130mm. En el oeste se ubicarían por debajo de los 100 mm y en el sudoeste por debajo de los 70 mm.

La tendencia de las precipitaciones normales implica que los valores pronosticados son mayores al límite inferior del rango normal (Figura 2, izquierda) y menores al límite superior del rango normal (Figura 2, derecha). En el caso de este trimestre, valores entre 200 y 400 mm en casi toda la PBA excepto el sudoeste con valores entre 100 y 200 mm acumulados para el trimestre.

Temperaturas

El pronóstico trimestral del SMN también indica una tendencia superior a lo normal en cuanto a la temperatura para toda la provincia. Considerando que las temperaturas medias van desde los 18°C a los 24°C en el trimestre, los valores promedio estarían por encima de ese rango.

Pronóstico climático del fenómeno Niño-Niña

El fenómeno Oscilación del Sur (ENSO)2 se encuentra en condiciones Niña débil. Las previsiones indican un aumento de probabilidades de condiciones neutrales para el próximo trimestre.

En nuestra región, durante el trimestre enero-febrero-marzo, las condiciones Niña se asocian a precipitaciones normales en casi todo el territorio y temperaturas superiores a lo normal. Dado que las condiciones Niña recién se están desarrollando y las previsiones indican condiciones neutrales para el futuro, su influencia durante el próximo trimestre será débil y de corta duración.

El pronóstico de consenso, realizado por pronosticadores, indica para el trimestre enero-febrero-marzo (JFM) un 68% de probabilidad de una transición a condiciones neutrales. El pronóstico del promedio de los modelos dinámicos y estadísticos del clima indica una probabilidad del 64% de transición a condiciones neutrales