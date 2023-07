Palermo: Abopa distinguió a Horacio Esteban por su trayectoria periodística

En un emotivo acto realizado en el estand del Instituto de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) durante la Exposición Rural de Palermo, se llevó a cabo este jueves 27 la entrega del Premio Anual a la Trayectoria Periodística —en el ámbito agropecuario— por parte de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa).

En la ocasión, el reconocimiento fue para el reconocido periodista Horacio Esteban, cuya trayectoria es muy extensa y vasta en el sector.

El premio a la trayectoria periodística es un reconocimiento altamente merecido para un profesional destacado en el mundo de la comunicación agropecuaria y Horacio Esteban continúa dejando una huella imborrable en el periodismo.

Desde sus inicios en este mundo, manifestó su pasión por informar, su compromiso inquebrantable y una dedicación incansable que perdura hasta el día de hoy.

“Dar este reconocimiento a un amigo en La Rural es especial. Aquí nació Abopa, cuando un grupo de amigos que durante muchos años asistían durante las dos semanas que se lleva a cabo la exposición de Palermo, decidieron conformar esta Asociación. Por eso para nosotros es un lugar tan especial porque esa amistad perdura y forma parte del grupo, así que Horacio no solamente es un gran colega, sino que le estamos dando este premio a un gran amigo”, dijo el Ing. Agr. Gerardo Gallo Candolo, presidente de Abopa.

“Hoy ha sido un día muy particular, con muchas alegrías y muchas emociones”, señaló Horacio Esteban.

“Es saber que uno pertenece a una entidad como la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios y sabe que es identidad, es pertenencia, pero que también reconocimiento, como el que hoy tengo la suerte y la alegría de compartir”, añadió.

“Gracias a la comisión directiva, en primer lugar, que fue la que determinó que este año fuera yo el que reciba el premio y, por supuesto, a todos los socios de Abopa, que realmente son valiosos. Comparto con muchos de ustedes, los abopenses, viajes al interior y no me canso de decir que en el interior profundo de la Argentina están, por lejos, los mejores periodistas”, dijo, no sin emoción.

“Hay dos cuestiones que nosotros tenemos que empezar a impulsar. Una es que las empresas, de una vez por todas, entiendan que los periodistas del interior, aquellos que están en pueblos de 1.000, 1.500 o 5.000 habitantes necesitan el apoyo, porque ese mensaje que brindan ante esa poca cantidad de gente, que nos parece que poca cantidad de gente, pero realmente es enorme por la repercusión que tienen en esos pueblos, donde la gran mayoría vive del campo”, explicó.

“Por otro lado, también debemos hacernos un llamamiento y pensar en no ser tan corporativistas”, reflexionó el colega distinguido.

Acerca de Horacio Esteban

—Nació en Buenos Aires el 25 de Octubre de 1953. Es licenciado en Comunicación Social, periodista agropecuario y analista en temas alimenticios.

—Fue presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA) durante dos períodos.

—Fue fundador y miembro de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de la Ciudad de Buenos Aires (La Porteña).

—Es miembro del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa).

—Es director de Portal Agropecuario Radio (emisora on line) y editor del portal www.portalagropecuario.com.ar

—Conductor de Frutos del País y Portal Agropecuario (Chacra TV – Canal 429 Flow/ Canal 724 DirecTV).

—Coordinador de contenidos periodísticos de los portales agritotal.com y revistachacra.com.ar

—Es asesor de prensa de la Federación Nacional de Productores de Papas (FENAPP).

—Integró —durante 10 años— el grupo de medios Infocampo y fue colaborador de la Revista Supercampo.

Además, Horacio Esteban se desempeñó como:

—Jefe de Unidad de Coordinación de Relaciones Institucionales del Mercado Central de Buenos Aires.

—Ingresó al centro concentrador el 1 de julio de 1984. Se retiró en noviembre de 2020.

—Fue asesor de prensa de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado.

Foto principal: Horacio Esteban (izq.) recibe la distinción de manos de Gerardo Gallo Candolo, titular de Abopa