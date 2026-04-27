Municipalidad desarrolla el mantenimiento de calles de tierra en barrios

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, informa que se están llevando adelante trabajos de reperfilamiento y nivelado en distintas calles de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y optimizar el escurrimiento del agua.

Las tareas se desarrollan sobre Santa Fe, Granada y Entre Ríos, en el tramo comprendido entre Compairé y Quinquela Martín, donde se interviene con maquinaria vial para acondicionar la calzada y corregir irregularidades.

Asimismo, trabajos de similares características se llevaron adelante en calles Belgrano, Güemes y Juan B. Justo.

Estos trabajos forman parte del mantenimiento permanente de la red vial urbana, permitiendo brindar mejores condiciones de circulación.

Se solicita a los vecinos circular con precaución en la zona intervenida y respetar las indicaciones del personal municipal mientras se desarrollan las tareas.