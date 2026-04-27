Inicio el Ciclo Museo a las Escuelas 2026

La dirección de Museos y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio dio inició un nuevo ciclo del proyecto “Museo a las Escuelas”, una propuesta que busca acercar el patrimonio y la identidad local a las instituciones educativas del distrito.

En ese marco, el pasado 23 del corriente se llevó adelante en el Museo, Archivo y Centro Cultural Julio de Vedia la actividad “La Palabra y la Raíz”, organizada de manera conjunta con la Escuela de Adultos E.E.P.A. N° 701 y sus centros nucleados.

La jornada se desarrolló como una muestra interactiva que puso en valor la identidad, la memoria y la resistencia a través de la palabra, con la participación de artistas locales y diversas expresiones como música, poemas y relatos.

La iniciativa propició un espacio de encuentro, reflexión y producción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad educativa y las instituciones culturales, y reafirmando el compromiso de seguir promoviendo propuestas que recuperen las raíces y la voz de la comunidad.