Municipalidad informa cuales son los medios por el que se pueden pagar las Tasas municipales

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a la comunidad los distintos medios disponibles para el pago de tasas, con el objetivo de facilitar gestiones, optimizar tiempos y promover herramientas digitales accesibles.

Los contribuyentes pueden realizar sus pagos a través de homebanking, utilizando la agenda de pagos habilitada por las entidades bancarias. Asimismo, desde la página web oficial se encuentra disponible el botón de pago, que permite operar mediante Cuenta DNI, código QR, tarjeta de débito, PagoMisCuentas y Red Link.

Otra alternativa es el escaneo del código de barras de la boleta mediante la aplicación Mercado Pago, una opción ágil que permite concretar el pago desde el teléfono celular.

También se encuentra disponible la adhesión al débito automático, brindando mayor comodidad y previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones.

Además, quienes se acerquen a las oficinas municipales podrán generar un código QR para abonar en el momento, sumando una opción más a las modalidades vigentes.

Estas herramientas buscan consolidar un sistema de pago simple, rápido y sustentable, evitando traslados innecesarios y ofreciendo mayor comodidad a los vecinos.