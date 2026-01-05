 “Pachanguero del 9”: La propuesta musical para el próximo fin de semana

La dirección de Cultura de la municipalidad de 9 de Julio, dio a conocer en el marco del mes de enero donde se desarrollan distintas propuestas de fiestas populares, suma para este próximo domingo 11 un encuentro musical en el Playón Municipal.

Se trata de «Pachanguero del 9», donde desde las 20:00, se invita a vivir una noche a pura música al aire libre en el Playón Municipal, ubicado en Av. Agustín Álvarez y Av. San Martín.

Allí se contara con distintos artistas locales, con propuestas musicales de cuarteto y cumbia, bailar, cantar y disfrutar, y cerrara la noche la voz d e Pyno el Vandido.

El evento será conducido por el locutor Marcelo La Rotonda, se contara con un servicio de cantina a cargo de la Asociación de Tejo, se podrá visitar artesanos y emprendedores locales.

Desde la organización invitan a llevar su reposera y sumarse a una noche de verano distinta, para compartir en familia o con amigos.