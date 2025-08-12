Pablo Petrecca, primer candidato a Senador de Somos Buenos Aires visita hoy martes, 9 de Julio

En la tarde noche de este martes el espacio político Somos 9 de Julio invita a la comunidad de 9 de Julio a ser parte de la charla que dará el candidato en primer lugar de la lista a Senadores de Somos Buenos Aires, de la Cuarta Sección electoral, Pablo Petrecca, actual intendente del distrito de Junín.

Petrecca, cuenta en su haber el tercer mandato como jefe comunal de la ciudad de Junin, siempre ha trabajado de manera mancomunada con la gestión en su momento con el ex intendente Mariano Barroso, y en la actualidad con la Dra. María José Gentile, y ambos con una gran afinidad con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

El Intendente de Junin, al igual que Gentile optaron en no comulgar con la lista de la Libertad Avanza y al igual que otros jefes comunales provinciales, decidieron sumar las candidaturas legislativas en Somos Buenos Aires.

Hoy en 9 de Julio, Pablo Petrecca se reunirá en el local partidario de Av. Mitre casi Irigoyen, donde alli intercambiara con los candidatos a concejal local, dialogara con vecinos y la Intendente María José Gentile. El encuentro esta previsto para las 19:30hs., donde también Petrecca y el candidato a Concejal Bonfiglio, dialogaran con la prensa local.