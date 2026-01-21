Ovinos: Valoran una decisión del Senasa para que productores puedan exportar lana sucia

Desde la Sociedad Rural Argentina destacaron la Resolución 44/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que habilita a los productores ovinos a exportar directamente lana sucia, cumpliendo los requisitos sanitarios y de trazabilidad vigentes.

«La medida representa un avance importante para la cadena ovina, ya que simplifica los procesos de comercialización y reduce los costos asociados al acondicionamiento industrial previo, mejorando la competitividad del producto argentino en los mercados internacionales«, señalaron desde la entidad.

Además, la decisión del SENASA se trata de una política de modernización y desburocratización, con el objetivo de promover una mayor eficiencia en la cadena de valor ovina y contribuye al desarrollo productivo del sector. También genera oportunidades para pequeños y medianos productores, particularmente en las economías regionales, al facilitar el acceso directo a la exportación y fortalecer la rentabilidad del sector.

Por otro lado, la entidad rural resalto, que en materia sanitaria la disposición del Organismo oficial mantiene los estándares exigidos por los países importadores, garantizando los controles zoosanitarios necesarios mediante la certificación oficial del SENASA, preservando el estatus sanitario nacional