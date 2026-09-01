Otro revés para Magario: llevó a Kreplak al Senado y no consiguió ni un dictamen

La vicegobernadora, y presidenta del Senado, Verónica Magario volvió a quedar en el centro de un traspié político en el Senado. La estrategia que diseñó para acelerar el tratamiento de dos proyectos considerados prioritarios para el gobierno de Axel Kicillof terminó sin resultados: el oficialismo no consiguió reunir los votos para emitir dictamen en la reunión de la comisión de Salud y ambas iniciativas quedaron nuevamente en estudio.

La vicegobernadora había tomado personalmente la negociación. Primero recibió al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, para coordinar el avance legislativo y, días después, impulsó su participación en la reunion privada e informativa de la Comision de Salud para defender los expedientes ante los legisladores. Sin embargo, el despliegue político no alcanzó y el oficialismo volvió a mostrar dificultades para ordenar a su propio bloque.

El dato que terminó de desbaratar la estrategia se dio hoy, en la reunión de la comisión de Slaud, fue la postura de Mario Ishii, senador de Fuerza Patria, vicepresidente primero del Senado y tercero en la línea de sucesión del gobernador, quien votó en contra del proyecto que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, impidiendo que el oficialismo pudiera avanzar siquiera con esa iniciativa.

LA NEGOCIACIÓN SE CAYÓ SOBRE LA HORA

La Comisión de Salud Pública, presidida por Pedro Borgini, se reunió este martes para analizar los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.

Según pudo reconstruir INFOCIELO, hasta último momento la intención del oficialismo era avanzar al menos con el proyecto del laboratorio farmacéutico estatal, mientras que el SIPBA ya había quedado postergado para continuar su análisis.

Sin embargo, sobre el cierre de la reunión, la falta de un voto dentro del propio oficialismo modificó el escenario y finalmente ambos expedientes quedaron en estudio.

Fuentes legislativas señalaron a este medio que el voto negativo de Mario Ishii terminó por frustrar la estrategia, obligando al oficialismo a postergar nuevamente el tratamiento. Desde el sector alineado con el Ejecutivo evitaron dramatizar el revés y adelantaron que buscarán reabrir las conversaciones. “Vamos a reunirnos buscando un acuerdo con la oposición; veremos por qué Ishii no quiso votar”, señalaron ante la consulta de este medio.

LA OPOSICIÓN HABLÓ DE UN OFICIALISMO SIN CONSENSO

Desde La Libertad Avanza aseguraron que el desenlace dejó al descubierto las dificultades internas del oficialismo.

“Lo que pasó fue que primero dijeron que iban a dejar un proyecto en estudio y otro votarlo. A último momento, no sé por qué razón, pasaron los dos a estudio”, explicaron fuentes del bloque. Los libertarios revelaron además que ya tenían preparados dictámenes de minoría de rechazo para ambas iniciativas, aunque finalmente no fue necesario presentarlos porque el propio oficialismo no logró reunir los votos para emitir despacho.

“Lo que se vio en la Comisión de Salud es que el oficialismo no tiene consenso ni siquiera interno como para sacar los proyectos de Kicillof a votación. La visita de Kreplak fue una pantomima a la que todavía le seguimos buscando el sentido, porque de lo que realmente ocurre en materia sanitaria de la Provincia no habló. Por nuestra parte, la negativa al espíritu de ambos proyectos sigue firme“, sostuvieron desde el campamento violeta.

DOS PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL GOBIERNO

Las iniciativas forman parte de la agenda sanitaria impulsada por el Ejecutivo provincial.

El proyecto que crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) propone articular los subsistemas público, privado y de la seguridad social bajo la coordinación del Ministerio de Salud, mediante una Red Bonaerense de Atención y Cuidados organizada según los distintos niveles de complejidad.

Por su parte, el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense busca fortalecer la producción pública de medicamentos e insumos médicos para garantizar el abastecimiento en la Provincia y los municipios, además de reducir costos.

Ambos proyectos habían sido defendidos la semana pasada por Nicolás Kreplak durante una reunión informativa convocada especialmente por la Comisión de Salud. La presencia del ministro había sido impulsada por Verónica Magario como parte de la estrategia para acelerar el tratamiento legislativo.

UN NUEVO TRASPIÉ PARA LA CONDUCCIÓN POLÍTICA DEL SENADO

El resultado volvió a dejar expuesta la capacidad de negociación de la vicegobernadora dentro de la Cámara alta. Después de apostar por una estrategia que incluyó reuniones previas con el ministro de Salud y una exposición específica para convencer a los senadores, el oficialismo terminó sin conseguir siquiera el dictamen de comisión para dos de los proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios.

Vale recordar que en diciembre pasado fue la propia Magario quien se negó rotundamente a darle tratamiento a estos dos proyectos dejándolos sin estado parlamentario en 2025, por lo que el Ejecutivo tuvo que volver a enviarlos en este periodo legislativo.