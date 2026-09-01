Dirección de Cultura: Se desarrolla un taller de Fotografía Inclusiva

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio, a través del área de Cultura, en conjunto con la dirección de Discapacidad; se continúa dictando un atractivo taller inclusivo de fotografía, que busca generar espacios de participación, aprendizaje y encuentro para toda la comunidad.

La propuesta, que sigue abierta, acompaña a los participantes en un proceso creativo que promueve la expresión personal a través de la imagen.

La iniciativa tiene como eje central la inclusión y el acceso igualitario a actividades culturales, fomentando la integración y el desarrollo de habilidades artísticas en un entorno abierto y participativo.

Además, el taller se proyecta brindando herramientas y acompañamiento a lo largo del proceso a todos los interesados en sumarse.

En la última clase, los integrantes del taller recrearon una muestra de la reconocida película “Alicia en el país de las maravillas”.