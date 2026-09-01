Grave crisis: La Justicia ordenó embargos contra Metalfor y acumula deudas por más de $51.000 millones

José Luis Dassie, director de la firma de Metalfor

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En febrero pasado, de los $53.837 millones informados al sistema, unos $53.481 millones todavía figuraban en condición normal. En marzo esa cifra había bajado a $51.673 millones; en abril, a $48.927 millones; en mayo, a $29.936 millones; en junio, a $6.445 millones, y en julio quedó reducida a $2078 millones. Para ese último mes, unos $28.617 millones presentaban atrasos de entre 31 y 90 días; $17.955 millones, entre 91 y 180 días, y otros $3.023 millones, entre 181 y 365 días.

Entre los principales acreedores financieros aparecen el Banco Nación, con $12.623 millones; el Banco de Córdoba, con $8875 millones; Supervielle, con $8018 millones; el Banco de Servicios y Transacciones, con $7671 millones, y Galicia, con poco más de $4071 millones. El propio Banco Ciudad, que promovió la ejecución judicial, figuraba en julio con una exposición de $147 millones clasificada en situación 3.

María Rosa Miguel, José Luis Dassie y Eduardo Borri

El Banco Central también registra para agosto 172 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $565,8 millones. La situación también alcanzó las obligaciones laborales de cargas sociales y contribuciones laborales que aparecen impagas desde 2025.

Cabe recordar que a comienzos de julio, la empresa abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por atrasos en el pago de salarios y comenzó negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Poco después despidió 35 empleados de la planta de Noetinger. Al cierre de ese procedimiento, Metalfor llegó a plantear una reducción de alrededor del 70% de una dotación cercana a 600 empleados, propuesta que el gremio rechazó.

El deterioro operativo se puede reflejar en la cantidad de equipos que la misma firma notificó. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía había vendido 56 máquinas frente a 116 en el mismo período del año anterior, mientras la producción cayó de 86 a 38 unidades. En ese momento la empresa estaba trabajando aproximadamente al 50% de su capacidad instalada.

En su último reporte de resultados presentado ante la CNV, informó una pérdida de $26.484 millones entre enero y junio de 2026, frente a una ganancia de $11.870 millones en el mismo período de 2025. Allí reconoció restricciones para acceder al crédito, cheques rechazados, dificultades con proveedores y falta de fondos para la compra de materiales y el pago de salarios. También anticipó una reducción significativa de su estructura durante agosto.

En el último balance anual disponible, cerrado el 31 de diciembre de 2025, todavía registraba activos por $324.444 millones, pasivos por $166.177 millones y un patrimonio neto positivo de $158.267 millones. Sin embargo, ya se advertía una desaceleración en las ventas netas que quedaron prácticamente estancadas, en $134.757 millones, contra $135.994 millones en 2024, mientras el resultado final se redujo 57,3%, de $20.293 millones a $8659 millones.

En paralelo con su actividad industrial, Metalfor construyó durante los últimos años una estructura financiera basada, entre otros instrumentos, en la securitización del crédito que otorgaba a compradores de maquinaria. Esa operatoria se canalizó a través de la serie de fideicomisos financieros Metalcred. El 22 de mayo comunicó a la CNV que Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid), fiduciaria de los fideicomisos Metalcred XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, había formulado una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe en la que solicitó investigar la administración y/o gestión de los activos fideicomitidos.

En septiembre de 2025 había constituido junto con TMF Trust Company (Argentina) un Fideicomiso de Garantía Metalfor, al que cedió créditos surgidos de préstamos prendarios otorgados a sus clientes para la adquisición de maquinaria agrícola y paquetes tecnológicos. La nómina publicada oficialmente incluye decenas de financiamientos otorgados por la fabricante.