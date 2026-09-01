Exploto el alcoholímetro: Un conductor superó el tope del test en Panamericana

Un insólito y peligroso episodio tuvo lugar durante la madrugada del domingo en el norte del Conurbano bonaerense. En el marco de un fuerte despliegue de control vial montado en el km 34,8 de la autopista Panamericana, a la altura del peaje Tigre, un automovilista protagonizó un hecho que alarmó a las autoridades policiales y de tránsito: el test de alcoholemia superó el límite máximo de medición que permiten registrar los dispositivos tecnológicos actuales.

El conductor, que se desplazaba a bordo de un Toyota Etios de color blanco en sentido hacia la localidad de Carapachay, mostró una total falta de noción sobre su estado antes de realizar la prueba.

Al ser interceptado por los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el hombre aseguró con absoluta tranquilidad que el control le iba a “dar bien”. Sin embargo, la realidad fue radicalmente opuesta.

Un resultado fuera de escala

Al soplar la boquilla del dispositivo, la pantalla del alcoholímetro digital trepó rápidamente hasta alcanzar su tope de 3 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). El aparato quedó titilando en su escala máxima sin poder determinar la graduación real exacta, lo que significa que el infractor conducía con una dosis de alcohol en sangre todavía más elevada de lo que el sistema técnico pudo registrar.

Este gravísimo estado de intoxicación multiplica de forma exponencial el riesgo de causar tragedias fatales en autopistas, donde las velocidades de circulación son altas. Los especialistas viales advierten que con esos niveles de consumo se pierden por completo los reflejos, la noción de distancia y la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto en la calzada.

Alcohol cero y sanciones

La provincia de Buenos Aires mantiene una política estricta de tolerancia cero al alcohol al volante, una normativa vigente que prohíbe de forma taxativa conducir cualquier tipo de vehículo motorizado habiendo ingerido bebidas alcohólicas, sin importar cuál sea la cantidad.

Por este motivo, el personal de la ANSV procedió de inmediato a labrar el acta de infracción correspondiente, retener la licencia de conducir del implicado y secuestrar el coche, que fue trasladado por una grúa al playón municipal.

El masivo operativo nocturno no fue parte de una estrategia de saturación en accesos clave. Durante el mismo despliegue vehicular se controlaron más de 3.600 automóviles y motocicletas, dejando un saldo total de 85 casos positivos de alcoholemia.

El automovilista del test récord quedó a disposición del Juzgado de Faltas provincial, donde enfrentará la inhabilitación para conducir por tiempo prolongado y multas económicas severas.