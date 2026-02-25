Otro golpe al bolsillo: la Provincia avaló una suba extraordinaria de la luz

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó las tarifas de luz que van a pagar los usuarios de todo el territorio a partir de marzo. Esta vez, el aumento es muy superior a los anteriores que venían acompañando la inflación mensual. Empieza a regir el esquema de subsidios energéticos focalizados.

El aumento quedó oficializado en la Resolución 102/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. De ahí se desprende que el los nuevos precios de la energía eléctrica van a entrar en vigencia el 1º de marzo en las zonas concesionadas por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES y también en las cooperativas eléctricas.

el impacto en las facturas que pagan los usuarios residenciales va a ser del 12%, aproximadamente. A su vez, quienes en marzo pierdan los subsidios el aumento será del 17%. Por ejemplo, un usuario residencial sin subsidios con un consumo medio pasará de pagar $46.100 a pagar $52.000. Mientras que un usuario con subsidios que pagaba $28.500 y ahora abonará $33.300 por su consumo energético.

A modo de ejemplo, cabe recordar que en febrero la luz había aumentado un 3,5% intermensual. Según explicaron desde la cartera que lidera Gabriel Katopodis, esto se debe a que aumentaron varios conceptos que componen la tarifa final. Por un lado, se ajustaron los precios mayoristas que define Nación y por otro la Provincia actualizó el valor agregado de distribución (VAD).