Operativos en Ruta 5 y 46: dos aprehendidos y marihuana secuestrada

La Dirección de Seguridad informó que se llevaron a cabo distintos controles policiales en la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 46, en el marco de la Orden de Servicio 329/26, orientada a la prevención de delitos.

Como resultado de los operativos, se identificaron 601 vehículos y 942 personas. Además, se logró esclarecer un delito y fueron aprehendidas dos personas. También se registraron 8 infracciones a la Ley 13.927 (Ley de Tránsito de la provincia de Buenos Aires), se labraron 14 actas y se retuvieron 2 licencias de conducir.

Por otra parte, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, que sanciona delitos relacionados con estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar cuando efectivos detuvieron la marcha de un vehículo Jeep Renegade negro que circulaba en sentido Alberti–Bragado. En el interior del rodado viajaban dos hombres mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Tras requisar el vehículo, los agentes encontraron dentro del habitáculo un recipiente con una sustancia vegetal de color verde. La prueba orientativa realizada en el lugar dio resultado positivo para marihuana, por lo que se procedió al secuestro del material.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Mercedes.

Fuente: Bragado TV