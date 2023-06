Operativo Schiaretti: fracasó la reunión de JxC y ni Espert tiene el lugar asegurado

Las negociaciones en Juntos por el Cambio para la incorporación de nuevos dirigentes no llegaron a buen puerto: la reunión de este lunes entre los cuatro presidentes de los partidos estuvo rodeada de tensión e indefiniciones, y por el momento ni el gobernador cordobés Juan Schiaretti ni el liberal José Luis Espert tienen un lugar asegurado en ese espacio.

Si bien la discusión en las últimas horas se recalentó sobre la figura de Schiaretti, el punto de debate formal que habían acordado el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano giraba en torno a Espert. Pero ni siquiera allí hubo acuerdo y la discusión quedó para adelante, ya que la cumbre terminó de manera abrupta. Hubo sí un “cuarto intermedio”, para posponer definiciones, pero sin fechas concretas.

El ingreso del cordobés a JxC es impulsado por el radical Gerardo Morales y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y cuenta con el visto bueno de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), y del sector de Elisa Carrió, representado por Maximiliano Ferraro. Pero fue resistido por Federico Angelini (PRO), que responde a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes ven detrás del desembarco del cordobés una jugada de Larreta para imponerse sobre la exministra de Seguridad en la interna de JxC.

De hecho, llamó la atención que a la reunión realizada en la sede porteña del radicalismo apareciera de sorpresa el senador Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba, quien rechazó con contundencia la incorporación de Schiaretti a la coalición opositora, a pocos días de los comicios provinciales del 25 de junio, donde el senador enfrentará a Martín Llaryora, delfín de Schiaretti.

“Planteé la inquietud, les dije que la decisión nos genera una situación de extrema incomodidad. Pasaron a un cuarto intermedio y van a evaluar el planteo”, señaló Juez. La elección en Córdoba es el 25 de junio, un día después del cierre de candidaturas a nivel nacional. Por eso, el diputado no quiere saber nada con un acuerdo su viejo rival provincial.

El liberal “aliado”

Tras el encuentro, Morales, en su rol de presidente del radicalismo, brindó una conferencia de prensa donde expresó su enojo por las demoras en torno a la incorporación de Espert, aunque en el fondo la molestia es por el rechazo al cordobés, algo que en su momento Macri impulsó pero que ahora se opone.

“No se ha resuelto por parte del PRO la incorporación de Espert. No compartimos, y en esto me temo la atribución de hablar por la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, que las tres fuerzas políticas no estamos de acuerdo con que el PRO esté dilatando tanto esa definición”, expresó el jujeño

Morales vinculó los retrasos al análisis de si “es funcional a la candidatura de Patricia Bullrich o no”. “Nos parece una falta de respeto para el resto de las fuerzas políticas”, añadió el precandidato presidencial. Y apuntó directamente a la ex ministra de Seguridad: “La veo un poco soberbia, descalificando al adversario”.

De acuerdo a los trascendidos, Angelini planteó en la reunión que Bullrich aceptaba que se sume el economista liberal a la alianza, pero no que pueda pelear la interna presidencial. Desde la mirada de la ex ministra, esa jugada la impulsa Larreta para restarle votos a ella en la interna.

En concreto, ahora el PRO deberá encarar su propia discusión interna para ver si vota a favor o en contra de sumarlos a Espert y Schiaretti. Una posibilidad es que se haga a través de un Consejo Federal, donde están representadas las 24 provincias más las autoridades nacionales. Una vez que haya acuerdo interno en el PRO, recién entonces el debate volvería a nivel alianza.