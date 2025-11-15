«Operativo en la ruta 5 termina con la incautación de arma de fuego y mercancía ilegal»

La Policía Vial de Bragado, en coordinación con los Destacamentos de las ciudades vecinas y la Estación de Policía Comunal, llevó a cabo un operativo vial en la zona de acceso a la localidad de Mechita, sobre la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 46.

La acción fue realizada en colaboración con la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Bragado, a cargo del Sr. Gerardo Pechinenda, y supervisada por el Comisario Mayor Miguel Ángel Costa.

El operativo, realizado en controles de prevención de delitos y acceso a la ciudad, permitió interceptar una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido Buenos Aires – Bragado. La pick-up era conducida por Murray Matías, acompañado por Betancor Alejandro Andrés, ambos mayores de edad y domiciliados en Luján.

Durante la revisión, se detectó que transportaban en forma oculta un arma de fuego tipo pistola semiautomática marca Tauros, calibre 40, con todos sus proyectiles y sin documentación que acreditara su legalidad.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 6, bajo la dirección del Dr. Carcagno del Departamento Judicial Mercedes. Asimismo, en el interior del vehículo se hallaron 40 paquetes de mozzarella marca Calabria, con un peso total de 400 kilos, y 5 paquetes de jamón cocido por un total de 10 kilos, que fueron secuestrados por inspectores de Bromatología de la Municipalidad de Bragado en base a la Ordenanza Municipal 171 y artículos correspondientes.

Los ocupantes de la camioneta, Murray y Betancor, quedaron a disposición de la justicia por la tenencia ilegal de arma de fuego y por el transporte de mercadería sin la debida autorización.