Operativo antidrogas en Junin: Uno de los imputados tenia pedido de captura de Gral. Viamonte

Un importante operativo antidrogas realizado en la ciudad de Junín terminó con dos personas detenidas, el secuestro de cocaína y marihuana listas para la venta y un dato que también involucra a General Viamonte: uno de los imputados tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia familiar tramitada en el Juzgado de Paz local.

Conforme detalla el sitio Viamonte Informa, los procedimientos fueron llevados adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, tras una investigación que demandó varios meses y que estuvo coordinada por la Unidad Especializada de Estupefacientes del Departamento Judicial Junín.

Los allanamientos se concretaron en tres domicilios ubicados en los barrios “Los Paraguayos” y “Villa Talleres”, sectores donde, según indicaron fuentes oficiales, existía una fuerte preocupación vecinal por el constante movimiento relacionado a la comercialización de estupefacientes y por distintos episodios de violencia y conflictos vinculados a esa actividad ilícita.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de envoltorios de cocaína fraccionada para la venta, marihuana, flores de cannabis, balanzas digitales, teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes de nylon y otros elementos utilizados para el armado y distribución de dosis.

Como resultado del operativo fueron aprehendidos dos hombres de 50 y 26 años, acusados de infracción a la Ley 23.737 por comercialización de estupefacientes. Ambos quedaron alojados en dependencias policiales tras prestar declaración ante la Justicia.