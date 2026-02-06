Obras publicas realiza limpieza de canales y reparación de calles

La municipalidad de Nueve de Julio, informo a través de sus áreas operativas, llevo adelante tareas de limpieza de canalizaciones (zanjas y cunetas) en calle Juan XXIII, entre Salta y Poratti, donde se detectó la presencia de basura domiciliaria y restos de plantas de gran porte que habían sido arrojados de manera indebida, destaca la gacetilla.

Sin embargo hay un importante crecimiento como se observa en la imagen, de gran cantidad de plantas de la denominada rama negra, por y por su tamaño no es actual.

Al respecto, el Municipio recordo que este tipo de acciones, de tirar basura perjudican el normal escurrimiento del agua, generan obstrucciones y afectan el mantenimiento de la vía pública, además de implicar un esfuerzo adicional para los equipos municipales.

En ese sentido, se solicita a los vecinos no arrojar residuos ni restos de poda en zanjas, cunetas o espacios públicos, y colaborar con el cuidado de la ciudad respetando los canales y horarios habilitados para la disposición de este tipo de materiales.

Arreglo de Av. Compaire

Tambien desde el area de obras publicas informaron que se leva adelante tareas de perfilado, nivelación y mantenimiento en toda la traza de Av. Compairé, desde Av. Agustín Álvarez, hasta la Ruta Provincial 65.

Los trabajos se realizan con motoniveladora y tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y garantizar una circulación más segura para vecinos de la zona.

Desde el municipio se solicita a quienes transitan por el sector hacerlo con precaución mientras se desarrollan las tareas.