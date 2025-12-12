Obras en la ciudad: Con aportes de vecinos, se coloca piedra en barrios
Tambien se realiza bacheo en calles de la ciudad
Desde la Secretaria de Obras publicas del Municipio, se informo que avanzaron trabajos de colocación de piedra en barrios Los Zorzales, Los Horneros y La Calandria, una mejora que fue posible gracias a la compra del material por parte de los vecinos, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron aportadas por el municipio.
Las tareas y colocacion del material permitirán mejorar la circulación, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en todo el sector.
Desde el municipio destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta que hizo posible esta obra, que se encuentra en su tramo final.
En otro orden desde la misma cartera de Obras y Servicios Públicos, se ejecuta obras de bacheo en distintas zonas de la planta urbana, tal el caso del cruce a nivel de las vías sobre calle Mendoza, entre Gral. Paz y Rastreador Fournier.
Las zona mencionada se encuentran con tránsito reducido, por lo que se solicita a quienes transiten por la misma, hacerlo con extrema precaución.
Estas tareas continuarán en días sucesivos en otros puntos de la ciudad, informaron.
