Objetivo claro: Como es la base de Don Mario para ser lider en semillas de soja
La ultima semana de febrero se desarrollo la clásica Jornada DONMARIO MAS 2026 que volvió a consolidarse como un espacio estratégico para pensar el cultivo de soja. Con un gran numero de asistentes que llegaron de distintos puntos del paisa, productores y agrónomos, recorrieron dos estaciones en el Est. Don Florencio donde se informaron de novedades en el cultivo, la investigación que la empresa desarrolla, posicionamiento de la marca y sus variedades en soja. El Ing. Agr. Enzo Cieri nos detalla con que objetivos se trabaja para ser las sojas Don Mario, las numero uno en el país.
Deja un comentario