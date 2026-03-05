Objetivo claro: Como es la base de Don Mario para ser lider en semillas de soja

La ultima semana de febrero se desarrollo la clásica Jornada DONMARIO MAS 2026 que volvió a consolidarse como un espacio estratégico para pensar el cultivo de soja. Con un gran numero de asistentes que llegaron de distintos puntos del paisa, productores y agrónomos, recorrieron dos estaciones en el Est. Don Florencio donde se informaron de novedades en el cultivo, la investigación que la empresa desarrolla, posicionamiento de la marca y sus variedades en soja. El Ing. Agr. Enzo Cieri nos detalla con que objetivos se trabaja para ser las sojas Don Mario, las numero uno en el país.