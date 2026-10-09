Nuevo foco de gripe aviar en el sur de Brasil

Brasil volvió a activar su sistema de vigilancia sanitaria por un nuevo caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP). El foco fue detectado en aves de traspatio en el municipio de Selbach, en Rio Grande do Sul, y confirmado por el Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria de Campinas (LFDA-SP), laboratorio de referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La detección se produjo luego de que las autoridades recibieran una notificación por mortalidad de aves. El Servicio Veterinario Oficial de Rio Grande do Sul puso en marcha un operativo de vigilancia alrededor del establecimiento afectado. La primera ronda de inspecciones ya concluyó y, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Producción Sostenible e Irrigación de Rio Grande do Sul (Seapi), 70 propiedades fueron revisadas dentro del radio de 3 kilómetros sin que aparecieran nuevas sospechas. También fue inspeccionada una granja comercial situada dentro del radio de 10 kilómetros, aunque el establecimiento no tenía aves alojadas.

Un foco en aves de traspatio

El dato es relevante para el sector avícola porque el caso de Selbach no corresponde a una explotación comercial. Se trata de aves de subsistencia, por lo que el operativo se concentra en detectar una eventual circulación del virus en establecimientos cercanos y evitar que llegue a la producción industrial. Las autoridades realizan además acciones de educación sanitaria y sensibilización entre los productores y habitantes de la zona. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil considera la influenza aviar una enfermedad de notificación obligatoria y mantiene un sistema de vigilancia destinado a la detección temprana de casos tanto en aves domésticas como silvestres, además de demostrar la ausencia de la enfermedad en la avicultura industrial para sostener el comercio internacional.