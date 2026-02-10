Nueve de Julio vuelve a ser escenario de una Ronda de Negocios para empresas

La Municipalidad de Nueve de Julio, informo a través de la subsecretaría de Producción, que en el próximo 9 de abril se llevará adelante en el distrito una Ronda de Negocios Multisectorial, una propuesta pensada para fortalecer el entramado productivo local y regional», señala la nota.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que un escenario de negocios de esta característica se desarrolla en el distrito. En el mes de julio de 2011, en aquella oportunidad, 9 de Julio fue sede de una Ronda Internacional de Negocios, donde no solo pymes locales pudieron ser parte de los negocios, también empresas de la provincia se hicieron presentes, además de importadores de paises sudamericanos que llegaron a 9 de Julio, todo coordinado en aquel entonces por el Ministerio de Industria y Comercio. Los importadores habían llegado desde Peru, Chile, México, Panamá y Bolivia.

En cuanto al encuentro a desarrollará el 9 de abril, estará orientado a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios de distintos rubros, con el objetivo de generar vínculos comerciales, ampliar redes de contacto y abrir nuevas oportunidades de negocio», informo el municipio en una gacetilla.

La iniciativa propone un espacio dinámico de intercambio, donde los participantes podrán visibilizar sus productos y servicios, conocer potenciales socios estratégicos y explorar posibilidades de crecimiento

conjunto en un ámbito organizado y profesional», aseguran del municipio.

La preinscripción ya se encuentra abierta y los interesados pueden realizar consultas o solicitar mayor información escribiendo al correo electrónico produccion@9dejulio.gov.ar o mediante el siguiente link: ingresa aqui para solicitar informacion

En cuanto a la organización no se conoce si es en conjunto mediante el Ministerio de Industria de la provincia o del Ministerio de Desarrollo agrario, ya que no se ha informado al respecto,

Desde el municipio se invita a toda la comunidad empresarial a sumarse a esta propuesta inédita para Nueve de Julio, que busca impulsar el desarrollo económico local y acompañar al sector productivo con herramientas concretas.