Nuevas designaciones en el INTA: el Gobierno completa el Consejo Directivo
El Poder Ejecutivo oficializó la designación de cinco nuevos miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes representarán a distintas entidades del sector agropecuario y académico durante los próximos cuatro años.
A través del Decreto 786/2025, publicado este 6 de noviembre en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizaron las designaciones correspondientes a las vacantes existentes en el órgano de conducción del INTA, organismo clave para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el ámbito agropecuario.
Los nuevos integrantes ejercerán sus cargos por un período legal de cuatro años, a partir del 3 de septiembre de 2025. Con estas incorporaciones, el Gobierno busca fortalecer la representatividad del sector productivo y académico dentro del organismo, en línea con lo establecido por el Decreto-Ley N° 21.680, que regula el funcionamiento del INTA desde su creación en 1956.
El decreto establece que los gastos derivados de estas designaciones serán afrontados con las partidas presupuestarias vigentes del propio Instituto.
