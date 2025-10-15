Nueva medalla para la Delegación nuevejuliense en Juegos Bonaerenses: Gonzalo Leal logro bronce en Atletismo

Esta mañana, la delegación nuevejuliense que compite en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 sumó una nueva medalla, en este caso bronce, luego de las dos de Plata obtenidas el martes en diferentes categorías de la disciplina Natación.

Se trata de Gonzalo Leal, quien logró el tercer puesto en Salto en Alto Masculino Sub 14.

COMPETENCIAS

– Ignacio Cappelletti en Tenis de Mesa, zona B, ganó 3-0 a su par de Tres Arroyos.

Mañana completa el partido de la zona. Ganó sus dos partidos hasta el momento.

– En Taekwondo: Benicio Nieto ganó su primer combate.

– En Padel Francesca Spinacci y Zara Enrico ganaron su segundo partido.