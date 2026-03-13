Nuestro Suelo, nuestra voz: Aapresid eligio Expoagro 2026 para presentar oficialmente su Congreso

Aapresid aprovechó el marco de Expoagro 2026 para presentar oficialmente una nueva edición de su congreso anual. En el lanzamiento, que se realizó junto a que este año volverá al Centro Metropolitano de Convenciones de Rosario y se desarrollará los días 4, 5 y 6 de agosto.

Durante la presentación, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, remarcó: «Rosario es el escenario donde nosotros nos reunimos todos los meses, nunca nos fuimos de Rosario». Y reforzó esa idea al señalar que volver con el Congreso a esa ciudad implica hacerlo «en nuestra casa».

El regreso a Rosario también fue presentado como una oportunidad para pensar una escala distinta para el evento. Torres sostuvo que la ciudad y la provincia «pusieron a disposición toda la maquinaria y las ideas de todo el equipo para repensar un congreso más grande y que integre más espacios en Rosario».

En esa misma línea, la presentación del lema buscó proyectar una mirada que excede la agenda técnica y coloca al suelo como punto de partida de una conversación más amplia. La propuesta, según se planteó, apunta a reunir productores, ciencia, tecnología y sociedad en un espacio donde el conocimiento pueda convertirse en criterio y ese criterio en decisiones.

Una consigna que resume una visión

El eje conceptual del Congreso 2026 estará resumido en el lema «Nuestro suelo, nuestra voz». De acuerdo con Aapresid se trata de una consigna que busca interpelar al sistema productivo desde la base misma sobre la que se construye toda posibilidad agropecuaria. En la presentación se insistió en que el suelo no es solamente soporte físico, sino origen, memoria, límite y legado.

Torres lo expresó de manera directa al señalar que «la verdad está en el suelo». Y fue más allá al advertir que, por encima de los discursos, son los resultados sobre ese recurso los que terminan validando o desmintiendo los modelos productivos.

En ese sentido, el presidente de la entidad remarco: «Podemos hablar mucho, podemos decir que nuestros modelos son más regenerativos, podemos comentar un montón de cosas, pero si el suelo no nos está indicando eso, algo estábamos haciendo mal».

En su intervención, Torres también vinculó esa mirada con la evolución técnica que atravesó la siembra directa a lo largo de los años. Recordó que, frente a desafíos como la compactación o las malezas resistentes, el sistema debió sumar nuevas capas de complejidad, intensificar prácticas y sostener campos verdes y activos durante más tiempo para fortalecer el microbioma, regular consumos y mejorar procesos.

A la vez, subrayó que el suelo también debe ser entendido como destino de las decisiones productivas y ambientales. Y afirmó: «No podemos hipotecar el futuro degradando el suelo y degradando el planeta», al mismo tiempo que defendió modelos que permitan combinar productividad, rentabilidad y sustentabilidad sin plantearlos como objetivos contrapuestos.

Por su parte, la prosecretaria de Aapresid, Carolina Meiller, sostuvo: «Con todos los desafíos actuales que transitamos como productores, que transitamos en las distintas empresas, tenemos la convicción de que los sistemas agropecuarios son la mejor parte de la solución». Y señaló que cuando el Congreso habla de «nuestro», no habla de la propiedad, sino del compromiso con el sistema conformado por los productores.

Los ejes que marcarán la agenda

En cuanto a la propuesta para la nueva edición, Meiller explicó que, como parte de la preparación del Congreso, se desarrollan talleres co-crear, pensados para convocar a distintos actores del ecosistema productivo y técnico. Y detalló: «Los talleres co-crear, lo que hacemos es invitar a referentes, a productores, a socios, a investigadores, para que nos ayuden a pensar y a repensar cómo es la presencia que queremos hacia adelante».

En cuanto a los contenidos, la agenda comenzará con un eje de salud del suelo, ubicado deliberadamente en primer lugar por su relación directa con el lema. Allí se abordarán estrategias para promover ecosistemas vivos y funcionales, sostener la capacidad productiva y reforzar una visión regenerativa de largo plazo.

A eso se sumará un eje de d, con foco en eficiencia en el uso del agua, nutrición balanceada y sostenible y sistemas agroecológicos. Otro de los talleres será sobre innovación AgTech, orientado a nuevas tecnologías, digitalización, análisis de datos, maquinaria y herramientas de precisión; y un bloque específico sobre manejo de plagas, centrado en prácticas eficientes y sustentables para enfermedades, insectos y malezas.

La agenda también incluirá desafíos globales, sistemas integrados, aprender produciendo, perspectivas sociopolíticas y un nuevo eje de gestión empresarial, pensado para agregar valor a la cadena desde estrategias económicas y financieras. Junto con ello, el Congreso volverá a ofrecer ronda de negocios, espacios de networking, remate de hacienda y materas como instancias de intercambio entre regionales, investigadores y referentes sectoriales.

En un contexto donde el agro argentino discute cómo producir más, cuidar recursos estratégicos y sostener la legitimidad social. La presentación del Congreso Aapresid 2026 busca poner sobre la mesa no sólo cuánto se produce, sino por cómo se produce, con qué criterios y con qué capacidad de integrar saberes.