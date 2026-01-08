Novonesis y SpeedAgro anuncian una alianza estratégica

El acuerdo apunta a fortalecer la bioestimulación y la mitigación del estrés en los principales cultivos de Argentina.

Tras más de una década de trabajo conjunto, Novonesis y SpeedAgro oficializan una alianza estratégica orientada a fortalecer la bioestimulación y la mitigación del estrés en los cultivos.

Este acuerdo se concreta en el desarrollo de SpeedGrow Intenzia, una formulación compleja y altamente concentrada desarrollada a partir de la plataforma de formulación NEXORA, y la incorporación de la tecnología LCO (lipoquitooligosacáridos).

Este desarrollo ha demostrado mejoras consistentes tanto en el rendimiento como en el estado general de los cultivos.

La colaboración entre ambas compañías comenzó en 2012 con el objetivo de integrar innovación biotecnológica y formulaciones avanzadas que optimicen el desempeño fisiológico de los cultivos.

Luego de más de diez años de investigación y desarrollo, los ensayos confirmaron que la combinación de la tecnología LCO con la plataforma NEXORA, activa mecanismos claves de respuesta, mejora la tolerancia al estrés y contribuye a mayores niveles de productividad en sistemas extensivos.

NEXORA es un desarrollo que permite ajustar la afinidad del producto tanto con el agua como con los tejidos vegetales, favoreciendo una aplicación más eficiente y una llegada más efectiva del activo al cultivo. Su diseño se basa en el uso de ingredientes biodegradables, tensioactivos de bajo impacto ambiental y principios de diseño ecológico, lo que mejora la asimilación foliar, controla la estabilidad de las mezclas, incrementa la adherencia sobre el tejido vegetal y protege el activo desde la aplicación hasta su absorción, reduciendo al mismo tiempo la huella ambiental.

Como resultado de esta sinergia, SpeedGrow Intenzia combina la experiencia biotecnológica de Novonesis con la capacidad de SpeedAgro en el desarrollo de formulaciones complejas, concentradas y eficientes.

Su lanzamiento comercial está previsto para la campaña agrícola de este año.