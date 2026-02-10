Notable interés internacional por TodoLáctea 2026

La exposición, consolidada en Argentina como vidriera tecnológica y de capacitación técnica para el sector lechero y que se realizará del 12 al 14 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco, creó para esta nueva edición un área exclusiva dedicada a trabajar en la promoción y convocatoria extrajera de productores y profesionales, a cargo del Tec. Agr. Martín Pautasso.

En tu carácter de coordinador del área internacional de TodoLáctea, detalló que “al ser una exposición ya consolidada y que abarca múltiples actividades para toda la cadena láctea argentina, desde la organización surgió la necesidad de comenzar a expandirla a nivel regional, para lo que hemos iniciado un espacio de construcción que busca agregar valor a la propuesta general, con una apertura gradual y estratégica hacia toda América del Sur en primera instancia”.

Entre los principales objetivos que se buscan a corto plazo, Pautasso describe la necesidad de atraer a más visitantes de países de la región principalmente, ya que en muchos de ellos el sector lácteo también es una actividad productiva de relevancia, con fuerte incorporación de tecnología y con expectativas de desarrollo.

“Buscaremos que año a año TodoLáctea se convierta en un centro de negocios más regional y global. Para ello nos hemos planteado algunos objetivos concretos que se fortalecerán en esta primera etapa de expandir la muestra hacia el exterior, con el foco puesto en la tecnología y la eficiencia. Queremos que empresas internacionales encuentren en TodoLáctea el escenario ideal para presentar sus productos y servicios. Trabajando sobre los diferentes sistemas productivos, haremos énfasis en los tambos robotizados y sistemas de alta tecnología, mostrando cómo estas herramientas están transformando la eficiencia operativa en Argentina y cómo pueden adaptarse a otras realidades sudamericanas”, precisó y añadió: “Aspiramos a ser un punto de encuentro para todos los eslabones: productores, industrias procesadoras y proveedores de insumos, facilitando el intercambio de temas comunes a nivel sudamericano, desde normativas de calidad, desafíos logísticos, etc”.

Avances de gestiones

Pautasso remarcó que ya se han iniciado gestiones con muchos referentes lecheros de otros países para fortalecer este movimiento de visitantes extranjeros, a lo que se suma el interés que viene traccionando la muestra por su propio peso cada año. “Estamos trabajando y tejiendo relaciones, en principio, con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Domincana. Además, buscamos sinergiar fuerzas con otras exposiciones regionales vinculadas a la actividad lechera, lo que nos permitirá ser más precisos en nuestros objetivos de vinculación”.

El coordinador del área internacional de TodoLáctea destacó también que “se está trabajando fuertemente en la interacción con los agregados agrícolas y consejeros comerciales de diferentes países, ya que ellos monitorean la producción local y facilitan el intercambio comercial; así como con periodistas referentes del sector en cada uno de ellos. Tenemos claro que esto es un proceso que recién comienza y los pasos tiene que ser firmes para que esta edición 2026 sea el comienzo de la evolución de TodoLáctea. Deseamos y trabajaremos para que ya no sólo sea una exposición regional y comience a convertirse en un centro de negocios global, que permita ir construyendo una lechería sudamericana más integrada, profesional y tecnificada”.

Entre otros llamativos de la expo, señala también que se están entablando reuniones para armar lo que será el Primer Encuentro de Cooperativas Lácteas de America del Sur.

Contacto Departamento Internacional TodoLáctea:

Tec. Agr. Martín Pautasso

Cel: +54 9 342 4 280905

Mail: internacional@todolactea.com.ar