No todo sube: la lista de los 15 productos que bajaron de precio en julio, según el INDEC

Si bien la inflación de julio se ubico en el 1,9% a nivel general, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que varios rubros y productos registraron una caída de precios durante el mes pasado, con el sector de indumentaria y calzado a la cabeza de las bajas.

Según supo Noticias Argentinas a partir del relevamiento oficial, la división «Prendas de vestir y calzado» tuvo una deflación del 0,9% a nivel nacional, una tendencia que se sintió con más fuerza en la región del Gran Buenos Aires, donde la caída fue del 1,6%.

Uno por uno: qué productos bajaron de precio en julio

El análisis detallado del informe del INDEC permite identificar los productos específicos que registraron una baja en sus precios promedio en la región del GBA.

Tomate entero en conserva: -3,0%

Pañales descartables: -2,2%

Cebolla: -2,1%

Vino común: -1,2%

Lavandina: -0,9%

Galletitas de agua envasadas: -0,7%

Cuadril: -0,5%

Manteca: -0,5%

Yogur firme: -0,5%

Cerveza en botella: -0,5%

Naranja: -0,4%

Jamón cocido: -0,3%

Salame: -0,3%

Café molido: -0,3%

Huevos de gallina: -0,1%

Esta dispersión de precios, con fuertes alzas en rubros como turismo y tarifas, y bajas en indumentaria y algunos alimentos, refleja un comportamiento heterogéneo de la inflación en el último mes.