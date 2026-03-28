No se olvida del lugar donde todo comenzo: Tiziano Perrotta soprendio con su visita a las inferiores de Agustin Alvarez

Una gran alegría se llevaron los «peques» de las Inferiores del Club y Biblioteca Agustín Alvarez cuando vieron ingresar a la cancha donde llevaban adelante este viernes, a Tiziano Perrotta, el jugador que se esta convirtiendo en goleador den Banfield.

Desde el Club hicieron publico un posteo en sus redes sociales señalando: «Hoy recibimos en nuestro entrenamiento a Tiziano Perrotta, actual jugador de Banfield, que viene teniendo un gran presente.