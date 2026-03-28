No se olvida del lugar donde todo comenzo: Tiziano Perrotta soprendio con su visita a las inferiores de Agustin Alvarez
Una gran alegría se llevaron los «peques» de las Inferiores del Club y Biblioteca Agustín Alvarez cuando vieron ingresar a la cancha donde llevaban adelante este viernes, a Tiziano Perrotta, el jugador que se esta convirtiendo en goleador den Banfield.
Desde el Club hicieron publico un posteo en sus redes sociales señalando: «Hoy recibimos en nuestro entrenamiento a Tiziano Perrotta, actual jugador de Banfield, que viene teniendo un gran presente.
Tiziano dio sus primeros pasos en nuestra escuelita, donde jugó hasta los 14 años, y hoy nos regaló una visita que refleja algo muy valioso: el sentido de pertenencia y el agradecimiento hacia el club que lo formó.
Se tomó el tiempo de compartir un rato con los profes, tomar unos mates y saludar a los chicos, dejando un mensaje enorme para todos los que hoy sueñan con seguir ese camino.
Para nosotros es un orgullo enorme recibirte. Te felicitamos por todo lo que estás logrando y te deseamos lo mejor en tu carrera. Pero, sobre todo, que nunca pierdas lo más importante: el disfrute de jugar a la pelota, como lo hacen hoy nuestros peques».
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