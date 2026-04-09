«No Pasa Nada»: Un video de un vecino expone un basural dentro de un predio del Municipio

El tema de basura y tratamiento o manejo de la misma no para de ser noticia en 9 de Julio. Tal vez algún nuevejuliense ya se olvido de la columna de humo que salía del basural a cielo abierto, por la que no podía respirar durante el mes de enero y febrero ultimo. Hasta incluso, la política posiblemente «también ya se olvido».

Del «No Pasa Nada» a generar un mal manejo de la basura por parte del propio municipio

Pero ahora surgió en un video la aparición de una importante cantidad de basura dentro de un predio municipal donde se observa en el lugar el deposito de escombros, bolsas y demás desechos. Debo hacer mención que cuando observe el video una y otra vez, se me recordó que hace varias semanas, ya por el mes de diciembre/enero ultimo, una serie de videos que la municipalidad difundía en sus redes sociales, titulado «No Pasada Nada», buscando concientizar de tener un buen manejo del residuo domiciliario y sacarlo en el día y hora correspondiente según la zona.

Volviendo al video en cuestión que nos llego a nuestra redacción, dicha basura que se observa esta en el predio municipal ubicado sobre Av. Ag. Alvarez, lindante el Corralón Municipal de la esquina de Av. Compaire y Ag. Alvarez. En dicho lugar se alojan camiones de la recolección de residuos y los carros del barrido manual que brinda la Municipalidad de 9 de Julio.

En tanto que en una fotografía se observa a personal municipal de recolección de residuos depositando, precisamente basura en ese lugar, ante la atenta mirada de una joven, que seguramente no deja de sorprenderse como cada uno de Uds.

Sin dudas esta situación que ya genero un pedido de informe en el Concejo Deliberante de 9 de Julio por parte del Bloque UCR, se suma a otras faltas de respuestas verdaderas, por parte del Municipio, y que desde El Regional Digital hemos mencionado como el no contar con caminos rurales en el partido de 9 de Julio, donde mas del 70% esta en imposibilidad de transitar.