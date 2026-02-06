NK, el gran jugador en girasol llega a Expoagro 2026 con novedades

En el marco de la Fiesta Nacional del Girasol de Carlos Casares, se desarrollo una Jornada sobre el cultivo impulsada por la empresa Tomas Hnos., que tuvo como objetivo analizar el desarrollo del cultivo en el vecino distrito y la región.

Para ello conto con la disertación del Ing. Agr. Nicolas Romano de Trybus Agro y de la propia empresa casarense que informaron acerca del resurgimiento del girasol en la zona oeste bonaerense.

En ese marco desde la empresa NK Semillas se sumaron acompañando el encuentro con productores, donde allí el Ing. Agr. Tomas Ulloa además de aportar información por parte de la empresa en el cultivo, también participo de la recorrida a campo en un ensayo de girasol en el Campo Tecnológico Tomas (CTT), donde se analizaron distintos materiales de girasol del mercado argentino.

Tomas Ulloa se tomo un tiempo y dialogo con El Regional Digital, donde además de resaltar la potencialidad de los materiales, adelanto que NK Semillas estará en Expoagro 2026 del 10 al 13 de marzo y llega con novedades

MIRA EL DIALOGO EN LA SIGUIENTE VIDEO NOTA CON TOMAS ULLOA