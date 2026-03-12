Nidera Semillas llego a Expoagro 2026 con cinco lanzamientos y 15 materiales que dan cátedra de manejo

Nidera Semillas llegó a Expoagro 2026 con una de las propuestas más potentes de la muestra: cinco lanzamientos comerciales en maíz, girasol y soja, la exhibición de 15 materiales en su plot demostrativo y el inicio formal de su campaña de trigo, que anticipa el lanzamiento de una nueva variedad para la próxima campaña.

La marca, semillero oficial de Expoagro desde hace siete años, aprovechó la edición número 20 de la exposición —que se realiza del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás— para mostrar su estrategia de innovación genética combinada con herramientas de análisis agronómico basadas en inteligencia artificial.

“Estamos viviendo un cambio de paradigma en la agronomía: pasamos de recomendar solo híbridos y densidades a diseñar estrategias productivas integradas, donde intervienen la ambientación del lote, la fecha de siembra, la fertilización, la densidad, la genética y el manejo del riesgo”, explicó Joaquín Lesser, gerente de Marketing de Nidera Semillas.

Según detalló, este enfoque se apoya en modelos de inteligencia artificial que permiten evaluar múltiples combinaciones de variables antes de sembrar, optimizando la toma de decisiones productivas. Este know how es ya parte ineludible de una de las redes comerciales más robustas del mercado. Los RED-IN -distribuidores exclusivos de la marca- son un equipo entrenado para dar lo mejor en cada zona, apoyados en una plataforma digital que aporta todas las respuestas en base a la interpretación de datos estadísticos.

“Expoagro es nuestro primer gran punto de encuentro del año con los productores. Es el lugar donde escuchamos de primera mano sus expectativas y donde podemos mostrar cómo la genética y la información agronómica trabajan juntas para mejorar cada decisión productiva”, agregó.

Los lanzamientos

Entre las novedades que presenta Nidera en la exposición se destacan dos nuevos híbridos de maíz, un híbrido de girasol y dos variedades de soja, ampliando su portafolio con materiales diseñados para responder a distintos ambientes productivos.

En maíz, los lanzamientos son NS 7852 VIPTERA 3 y NS 7925 VIPTERA 3. El primero es un híbrido adaptable a siembras tempranas y tardías, pensado para toda la región maicera argentina. Complementa al NS 7765 presentado el año pasado, formando un conjunto de materiales de alto potencial y estabilidad. El segundo, por su parte, es un híbrido templado especialmente desarrollado para siembras tardías, con excelente comportamiento frente al complejo de achaparramiento y mejoras en rendimiento y perfil agronómico.

En girasol, el nuevo híbrido es NS 1117 CL. Se posiciona como uno de los materiales más competitivos del portafolio, con altos rendimientos en todos los ambientes, incluso en zonas girasoleras no tradicionales. Entre sus atributos se destaca su excelente comportamiento frente a Phomopsis, una enfermedad que viene ganando importancia especialmente en el sur de la región girasolera.

En soja, Nidera suma dos nuevas variedades con fuerte perfil tecnológico. La 3226 Enlist NS (grupo de madurez 3.5) está diseñada para siembras de primera en ambientes de media a alta productividad en la región núcleo oeste y sur de Buenos Aires, y también para planteos de segunda en el Sur. Incorpora tecnología clave para el manejo de malezas y presenta buen perfil sanitario.

La 6726 Conquesta STS NS es una variedad con tecnología para control de malezas problemáticas y lepidópteros, destacada por su rendimiento y estabilidad en ambientes de baja a media productividad. Se posiciona para NOA, NEA, región central y Litoral.

Genética y conocimiento en acción

Todos los lanzamientos están sembrados en el plot 250, donde productores y asesores pueden evaluar a campo el comportamiento de los materiales. En total, el espacio cuenta con 15 materiales del portafolio de Nidera, incluyendo híbridos recientes como NS 7765 y NS 7624 VIPTERA 3 CL, además de los nuevos lanzamientos.

El plot también incluye un ensayo demostrativo de calidad de siembra y una charla abierta sobre el tema “calidad de siembra, el primer paso hacia un gran resultado”, que se llevará a cabo el jueves 12 a las 11 horas, con el objetivo de mostrar el impacto que tiene este manejo en el rendimiento del cultivo.

“La desuniformidad en la emergencia es una de las principales causas de pérdida de rendimiento. Cuando la emergencia es despareja en el tiempo, las pérdidas pueden llevarse entre el 5% y el 20% del potencial de rinde”, explicó Leandro Ulrich, gerente de Desarrollo de Producto de Nidera Semillas.

Según detalló, el objetivo es aportar información práctica para mejorar decisiones vinculadas a profundidad de siembra, velocidad de trabajo, distribución de rastrojos, regulación de maquinaria y condiciones del suelo.

El miércoles 11 a las 15, en el plot de Nidera en Expoagro, el girasol también tiene un espacio destacado dentro de la agenda técnica de la marca. En una charla abierta al público, el equipo de especialistas de Nidera abordará el fenómeno que denominan “la reconquista del girasol”, marcado por el regreso del cultivo a zonas donde había perdido presencia.

“El área de girasol viene creciendo y creemos que tiene un rol cada vez más importante dentro del sistema productivo”, señaló Ulrich. “Además de estabilidad de rendimientos, aporta valor económico a través de bonificaciones por contenido de aceite, algo que impacta directamente en el resultado del productor”.

Comienza la campaña de trigo

Junto a su equipo completo de su red de distribuidores (RED-IN), en el marco de Expoagro, Nidera también da inicio formal a su campaña de trigo, anticipando el trabajo de evaluación de materiales que desembocará en un nuevo lanzamiento triguero previsto para 2026.

La próxima novedad es un trigo de ciclo corto, pensado para adaptarse a los sistemas productivos actuales y aportar nuevas alternativas a los productores.

Nidera participa de Expoagro desde sus inicios y desde hace siete años lo hace como semillero oficial de la exposición, consolidando la muestra como uno de los principales espacios de interacción con productores, asesores y distribuidores.